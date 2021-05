Movilización en el INE

Sospechoso en el local de Tizimín genera respuesta

TIZIMÍN.— Una llamada anónima de un presunto intento de robo en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) movilizó a elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, en la madrugada de ayer.

Fuentes policiacas informaron que en los primeros minutos de ayer recibieron el reporte de que un sospechoso fue visto en los techos de la citada oficina, ubicada en la calle 48 entre 55 y 57, y al llegar los uniformados los recibe Jaime Dzul Hoil de 28 años de edad, originario de Valladolid.

Dzul Hoil señala no haber visto ni escuchado nada sospechoso en el edificio, e indica que no podía permitir que los elementos ingresen para verificar correctamente el lugar, debido a que en ese momento no se encontraba su encargado y debía solicitar autorización.

Minutos después, llega al lugar Heriberto Aguilar Palacios, de 55 años de edad, quien autoriza el ingreso de los elementos, quienes verifican el área y alrededores, sin encontrar a nadie, por lo que se retiran del lugar.

Durante la madrugada los agentes continuaron con sus rondines por las calles de la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, se anticipa una labor de vigilancia coordinada entre los tres niveles de seguridad durante las elecciones del 6 de junio.

En Progreso, elementos de la Policía Municipal detuvieron anteanoche, a las 10 de la noche, a un agresivo sujeto que lesionó con arma blanca a una persona y después intentó darse a la fuga, pero fue detenido y trasladado a la comandancia municipal.

Pormenores

De acuerdo con los reportes policiacos, los hechos ocurrieron en la calle 21-A entre 16 y 18 del fraccionamiento Héctor Victoria, cerca del edificio de la Policía Municipal.

Los elementos que recibieron la llamada de auxilio, de inmediato se trasladaron a esa dirección.

Vecinos indicaron a los uniformados que un sujeto había lesionado con arma blanca a una persona.

Los policías se entrevistan con el ciudadano F.C.M de 50 años de edad, quien señala que el agresor lo lesionó en el brazo izquierdo con un cuchillo.

Tras un operativo, los agentes detuvieron al agresor, identificado como José C.H.B., de 40 años de edad y lo trasladaron a la cárcel para su trámite correspondiente.— I.C.D. / GABINO TZEC VALLE

