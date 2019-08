Orden para un buen gobierno

Muchos planes en el tintero para el alcalde de Tizimín

TIZIMÍN.— A un año de su administración, el alcalde Mario González González habla de sus logros, satisfacciones, planes y la “receta clave” para llevar al desarrollo a un municipio.

Para él, los cambios significativos que se han realizado durante su primer año ha sido el impulso a la educación con la construcción de domos a escuelas, el proyecto de las más de 6 mil luminarias tipo led, la adquisición de un autobús, el fomento al turismo en El Cuyo y apoyo al deporte en todas sus disciplinas, entre otros.

Así como las mejoras al rastro municipal, el reordenamiento vial, la recaudación fiscal, incentivo a policías, el retorno a comisarías con el programa “Regresamos para cumplirte”.

Uno de los temas que más orgullo le causa es el agua potable pues recuerda que cuando inició su periodo estaban en números rojos y hoy está en número negros.

“Nuestro plan de austeridad ha funcionado, además hay cero endeudamiento en el Ayuntamiento, con finanzas limpias, claras y ordenadas; yo creo que ese es la clave de una buena administración el orden y la disciplina”, dice.

¿Cómo se siente a un año de su gobierno?

“Me siento muy contento, fuerte, con ganas de seguir trabajando pero sobre todo muy motivado, no puedo decir que estoy satisfecho porque me quedan muchas cosas por lograr y darle respuesta a muchas peticiones y necesidades que faltan en el municipio.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en un año de labores?

“Yo creo que el haber regresado a las comisarías, colonias y estar en contacto con la gente, son las cosas que me ha dado mayor gusto pues es algo que la gente me comenta y me dice, que soy el primer presidente que regresa en menos de un año y en ocasiones siete veces en una misma comisaría. Eso es parte de la misma emoción que me contagia porque me gusta estar en contacto con la gente y es lo que la gente le gusta: que sus autoridades regresen y escuchen sus necesidades.

¿Alguna frustración en lo que va de su administración?

“Ninguna, quizá un poquito de impotencia el querer hacer las cosas y por la falta de recursos no se pueden llevar al cabo a sabiendas que tenemos dos niveles de gobierno estatal y federal, pero siento que irán fluyendo poco a poquito conforme avance.

¿Cuáles son sus planes inmediatos?

“Concretar el tema de los domos que ya es una realidad, la gestión del periférico, el módulo de reemplacamiento que es una cuestión que nos interesa, que el puerto de El Cuyo se drague, el ir preparándonos para la feria de Reyes que está muy cerca y seguir apoyando al deporte, educación, seguir fortaleciendo el tema de la salud.

¿Cómo se ve dentro de dos años?

“Fuerte, empapado y motivado para seguir chambeando; al que le guste la política siempre tiene que tener en cuenta que tiene que ser una persona que haga bien las cosas, de manera transparente, cercana a la gente, dando respuesta, cumpliendo compromisos y con una buena relación con los diferentes órdenes de gobierno.

¿Que opinión le merece la familia?

“Es la base fundamental de toda sociedad, en mi caso afortunadamente tengo dos hijos, mis hermanos, mis papás que en paz descansen, y siento que ahí está la fortaleza de una persona porque me motivan a seguir trabajando, mis dos cachorros, Mario y Patricio, con quienes casi todos los días tengo comunicación vía telefónica; están conmigo presentes, quizá no de manera física, pero siempre en contacto, actualmente están llevando a cabo sus estudios fuera de Tizimín pero son para mí la base más importante en mi vida.

¿Cuál es su opinión personal sobre el matrimonio igualitario?

“En esta nueva etapa del siglo XXI soy muy respetuoso a las decisiones que cada uno quiera tomar.

¿Siente de compite con otros municipios?

“No, yo nunca compito, yo trato de dar lo mejor de mí mismo y la mejor versión de Tizimín, aspirando a ser el mejor municipio como cualquier persona que está en un cargo o puesto ya sea maestro, médico, o cualquier profesión u oficio siempre estar en tabla media, siempre tienes que aspirar con limitantes, pero hemos tenido la fortaleza de tomar decisiones que es algo que debemos tomar en esta vida que no cualquiera las toma porque hay que tener carácter, disciplina y orden que es lo que me ha permitido transitar en estos 12 meses poniendo, cada cosa en su lugar, ahorrando para hacer cosas diferentes y haciendo las cosas lo mejor que sea posible; ese es un compromiso que tengo con la población, no lo voy a cambiar, no se trata de competir, pero sí me exijo todos los días dar más y comparo lo que hice en 2018 para mejorar en 2019, como hice las actividades al programa anual y como las voy a superar.

¿Qué pueden esperar los tizimileños en las próximas ediciones de eventos?

“Mayor fortaleza, mayor organización, mejores actividades para diferentes edades, pero sobre todo que sea para toda la familia no solamente para un sector, no solo para jóvenes o ‘chavorrucos’, sino también para niños. Y por eso hemos tenido éxito total, es muy exigente el tema pero vamos a superarlo.

¿Qué ha aprendido en el tiempo que lleva como alcalde, que no repetiría?

“Exceso de confianza a la gente, a veces se delegan responsabilidades y para no estar supervisando se entra en un estado de confort. Creo que ahora estaré más adentrado en el trabajo de todos para poder chambear mejor entre todos.

¿Futuro político?

Siempre, nunca hay que estar fuera del territorio de la política

¿Los tizimileños tendrán una primera dama al final de su administración?

“Lo dudo, creo que el trabajo político es muy absorbente, me lleva bastante tiempo, hay muchos compromisos y creo que en este tema llegué soltero y soltero voy a terminar; no quiere decir que me vaya a quedar soltero, pero creo que es una gran responsabilidad y por ahorita no está en mis planes tener una relación sino centrarme porque vienen momentos importantes para Tizimín, como la consolidación del municipio. Tengo muchos pendientes y tengo muchas ganas de entrarle con todo al municipio, cerrar 2019, 2020 y por su puesto 2021.— Wendy Ucán Chan