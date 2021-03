Muere tendido en árbol de zapotes

Antojo cobra vida de oxkutzcabense al electrocutarse

OXKUTZCAB.— Manuel Jesús Pérez C., de 45 años, murió ayer en la mañana electrocutado cuando bajaba zapotes. Su cuerpo quedó colgando en el árbol.

Por un descuido, el infortunado pegó el tubo de metal que utilizaba para bajar los frutos al tendido de alta tensión y la fuerte descarga acabó con su vida.

El ahora fallecido llegó junto con su esposa, Norma May C., de 33 años de edad, a comprar los frutos en la vivienda de Eloísa Tzab C., en la calle 62 entre 41 y 41-A de la colonia Ceres.

Tras recibir el reporte de los hechos, policías municipales llegaron al sitio a bordo de la unidad 1528.

M.A.P.C., de 60 años, reconoció el cuerpo de su hermano en la vivienda.

El fallecido se encontraba tendido en el árbol, sin vida, a la altura de los cables de energía eléctrica.

Eloísa T.C. manifestó que cerca de las 8:35 de la mañana llegó a su domicilio el infortunado hombre y le ofreció comprar los zapotes del árbol, que él mismo se encargaría de bajarlos.

Descuido

Con la ayuda de un tubo de aluminio, de aproximadamente dos metros y medio de largo, y trepado en el árbol, Manuel Pérez se descuidó y el objeto cilíndrico topó con el cable de alta tensión, ocasionando que se electrocute, perdiendo la vida en el acto.

Al lugar llegaron los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a bordo de la ambulancia 21-M, quienes constataron que la persona falleció al instante.

Ante ello, se avisó a las autoridades de la Fiscalía estatal para que levanten el cuerpo e investiguen los hechos.