Muerte en Tecoh, venganza

Le dijeron que lo pagaría, señalan en sonado crimen

Junto a la albarrada de su casa en la entrada de la comisaría de Xkanchakán, Martín Olabo Cauich Iuit llora la muerte de su hijo José Luis, ocurrida el 24 de diciembre presuntamente a manos de cuatro policías municipales de Tecoh.

Para el señor parece que fue ayer cuando los policías entraron en la casa para detener a su hijo.

“Era mi único hijo varón, tengo tres mujeres, pero él es varón, él me ayuda porque el trabajo es de fuerza”, dice sin que pueda controlar el llanto por haber perdido a su hijo en la Nochebuena.

José Luis, de 27 años, combinaba la albañilería con la cría de animales como su padre. En su patio tenía pollos, borregos, gallos de pelea y pavos.

Precisamente una pava ocasionó que discutiera con su hermana, quien para que el pleito no llegara a más llamó a la Policía.

“No por el hecho que lo detengan lo van a patear o maltratar”, dice Martín Olabo, quien supone que el proceder de los agentes fue por venganza.

“Hace como un mes tuve problemas con una de mis hijas, pero es entre familiares, pero mi hija al verme alterado mandó a que me encierren. Yo tenía $4,840 en mi bolsa porque iba a comprar un becerro, pero los policías me lo quitaron todo, solo me dejaron con $39 de puro menudo”.

Advertencia

Martín Olabo señala que el error de su hijo fue reclamarle al comisario que lo metieran a la cárcel.

“En que fue a reclamar, allí le dijeron que lo pagará, eso hace como un mes, ahorita cayó en manos de ellos y pasó”.

El señor recuerda que cuando subieron a José Luis a la camioneta lo empezaron a patear e incluso al momento de la detención le rociaron gas.

“Así lo hacen siempre, cada que un pobre cae ellos le roban sus pertenencias. No quieren entregar los documentos de mi hijo, ni su credencial”.

Lízbeth, la hermana mediana de José Luis, también dice que la muerte de su hermano fue por una venganza. A su decir, tenía problemas con uno de los policías, apodado “Negri”.

“‘Negri’ le reclamó a mi hermano que no le tenía miedo y que al fin le pagaría todo lo que le había hecho, porque tuvieron un pleito, no sé cuándo ni cómo, pero le reclamó que terminaría todo lo que le hizo. Por eso digo que es una venganza”.

Además de “Negri”, en la detención participaron otros agentes a los que la familia del hoy occiso identifica como “Polocas” y el hijo del comisario. El cuarto agente involucrado es de Tekit, según comentaron en la comandancia de Tecoh.

Antes de portar el uniforme policíaco, “Negri” era cirquero; el hijo del comisario era estudiante y “Polocas”, dice Lízbeth, “era rico, él no tenía necesidad”. Del otro involucrado no saben.

Policías novatos

En la comandancia de Tecoh informaron que los cuatro agentes involucrados en el caso del hombre muerto, apenas tienen unos seis meses en la Policía y que estaban asignados a la comisaría de Xkanchakán de donde son originarios.

“El comisario buscó a los elementos para que estén allá. Nosotros lo único que hacemos es brindarles su uniforme; les damos pláticas de procedimiento de detenciones, hace unos días tuvieron un curso de Derechos Humanos… es lo que nos compete con ellos”, señaló Diógenes Loeza Guzmán, director de la Policía Municipal.

El oficial afirmó que el caso es competencia de la Fiscalía y que la Policía Municipal prácticamente no tiene información en torno al caso.

“Todo lo está viendo Fiscalía. Yo no tengo reporte del caso, porque al momento vino la Fiscalía y lo que hizo fue levantar todo lo conducente y llevarlo”.

El comandante afirmó que a la Policía no se le acusa prácticamente de nada, pues la persona no murió en las celdas de Tecoh.

“Si la comandante no se hubiera puesto las pilas hasta ella se iba a ir por omisión, pero nunca la involucraron a ella. Solo se llevaron al comisario que iba como responsable de esos elementos”.

Se intentó hablar con el alcalde Felipe May Itzá, pero su secretaria informó que se encontraba haciendo diligencias en comisarías del municipio.— IVÁN CANUL EK

DiariodeYucatán