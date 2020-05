Muestran fe y devoción

Celebración a la Virgen de Fátima en 2 comunidades

KOPTÉ, Motul.— Este año la fiesta de la Virgen de Fátima fue más familiar debido a la contingencia sanitaria.

El vicario de la iglesia de San Juan Bautista, de la cabecera municipal, Santiago Villa Reverte, ofició una misa a las 10 a.m. con la presencia de pocos fieles que cumplieron la sana distancia.

Al mediodía, las familias cantaron “Las Mañanitas” a la Virgen desde su casa cuando en la iglesia se reventó un volador para avisar que ya pueden comenzar.

Desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, la iglesia se mantuvo abierta con un custodio para la efigie a fin que las personas lleguen a orar y pedirle favores.

Cumplen promesa

La familia May Chi cumplió la promesa a la Virgen de Fátima como cada año al regalar porciones de cochinita pibil a las familias que llegaron a su domicilio.

La fiesta tradicional en honor de la patrona fue suspendida por la contingencia del Covid-19, pero eso no fue motivo para que los integrantes de la familia May Chi dejaran pasar inadvertida la fecha importante.

Como cada año, Luis May Briceño cumplió la promesa familiar hecha a la Virgen por los favores recibidos.

En esta ocasión decidieron sacrificar unos cerdos para preparar cochinita pibil que se repartió a las familias que llegaron a su casa.

“Cada año se hacen actividades como promesa a la imagen venerada, ya sea en las puertas de la iglesia, pero en esta ocasión fue en la casa por la contingencia del Covid-19”, anotó.

Aseveró que esta acción de gracias es por todo lo que la Virgen de Fátima les ha dado en vida y salud a la familia May Chi, que continuará con esta actividad.

Fueron poco más de 300 personas que acudieron por su ración de cochinita pibil, acompañada de sus tortillas, cebolla y picante.

En Tzucacab, con una misa que ofició el presbítero Sergio Gutiérrez Torre, la parroquia de San Francisco Javier celebró a Nuestra Señora de Fátima, “quien fue inquieta con tal de salvar al mundo”.

Anteayer se celebró el Día de la Virgen de Fátima y en la homilía Gutiérrez Torre recordó que en muchos lugares se venera y en el municipio hay un centro pastoral con su nombre.

“Que tengamos un recuerdo emocionado y agradecido a Nuestra Madre de Fátima, quien fue inquieta por la salvación del mundo, nos repite que hagamos lo que él les pide, bajo su presencia y amparo acogemos la palabra que el evangelio nos ofrece

ese día”, expresó.

“La identidad cristiana no es un contrato de trabajo, es apostolado, si permaneces en el señor, en su palabra y su vida serás un apóstol, si no te mantienes unido a él serás uno que simpatiza con su doctrina y su enseñanza, que valoras y admiras que sea un hombre bueno, pero no existe la identidad cristiana”.

“Permanezcamos unidos a Jesús y ojalá y el señor nos ayude a dar verdaderos frutos como lo señala el Evangelio”, agregó el padre.

La misa fue transmitida y seguida por fieles de esta villa.— Mauricio Can Tec/ Martín Chac Bacab