Mujer de 70 años recibe su certificado de primaria en Muna

MUNA.- Nunca es tarde para aprender. Así lo creyó fielmente María Luisa Paredes Durán, vecina de Muna y quien a sus 70 años concluyó sus estudios de primaria. Su certificado de educación básica se lo entregó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Antes de que cayera la lluvia, María Luisa acudió a la Plaza Comunitaria “Leopoldo Arana Cabrera” del Instituto para la Educación de Adultos del estado (Ieaey), para recibir el documento que avala sus estudios primarios.

Relacionada: Viral: Abuelita de Muna termina la primaria a los 70 años

Fue en 2018 cuando María Luisa Paredes Durán decidió estudiar su primaria motivada por el deseo de superarse y leer la Biblia.

"Nunca creí que podría tener estudios, pues desde chica mi mamá y abuela me enseñaron a dedicarme a las labores del hogar. Entonces me animé a entrar a la escuela motivada porque pudiera solita leer la biblia", le platicó a Vila Dosal.

Conoció al gobernador

María Luisa le compartió al gobernador que desde hace muchos años se dedica a la venta de antojitos regionales, como tamales, y una de sus clientas frecuentes era una maestra, quien la animó a estudiar.

Junto con 29 alumnos más, Paredes Durán tomó clases iniciales y materias de nivel primaria como español y matemáticas.

"Me siento muy orgullosa de este logro que también le da felicidad a mi familia. Antes, mis nietos o mi hijo me ayudaban a leer la biblia, ahora yo me acerco cuando hacen su tarea y le entiendo. Es una gran oportunidad que nos brindan a los viejitos como yo", dijo María Luisa.

Acompañado de la asesora del Ieaey, Paula María Martín Lugo, Vila Dosal reconoció a María Luisa por el incansable esfuerzo que realizó.

"Nunca es tarde"

"Quiero decirle que me da mucho gusto que ya terminó la primaria, es un gran logro y por eso vine a entregarle su certificado y decirle que estamos muy orgullosos de usted, pues sabemos que no es fácil", le dijo el gobernador.

"Nunca es tarde para aprender y acudir a esta escuela me ha cambiado la vida, ahora actividades como leer, hacer el mandado y otras cosas ha sido más fácil desde que estudio", aseguró la mujer, se ha convertido en el orgullo de su familia que conforman sus 6 nietos, 10 bisnietos, hijo y esposa.

La historia de María Luisa se dio a conocer en mayo pasado en redes sociales. Entonces, una imagen de la septuagenaria presentando uno de sus exámenes finales se hizo viral.