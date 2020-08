Mujer denuncia a su esposo por violencia, en Tekax

Pide protección

TEKAX.— En esta ciudad causó consternación el caso de María Jesús Calderón Ávila, quien a través de un vídeo grabado anteanoche pidió ayuda a las autoridades para que le brinden protección, ya que es víctima de violencia ejercida por su esposo Alonso Teodoro Alonzo Ávila, primo del exalcalde José Teodoro Alonzo Ávila.

“Suplico ayuda de manera inmediata para que detengan a este señor, ya que en varias ocasiones ha intentado asesinarme con un arma punzocortante”, expresó. En el vídeo que comenzó a circular anteanoche, María Jesús Calderón Ávila asegura que en varias ocasiones ha llamado a la Policía para que detengan a Alonso Teodoro Alonzo Ávila (a) “El Chikis”, de quien ha sido víctima de violencia muchas veces y no procede la demanda. Indicó que él tiene orden de restricción para no acercarse a su casa, pero no la respeta.

“Me ha golpeado muchas veces, la última vez me golpeó en varias ocasiones y me pasó a acuchillar”, dijo.

“Por suerte logré escapar con la muchacha que cuida a mis hijos y los tuve que dejar encomendados, mi esposo después de esto no quería salir de la casa, hasta que le insistí que se vaya, pero se llevó la llave de la casa, cambié el candado de la casa, pero sé que va a volver porque no tiene miedo, varias veces se ha escapado de la Policía, me hostiga en mi trabajo y me arma escándalos, quiero advertir que si me pasa algo a mí o a mis hijos el único responsable es Alonso Teodoro Alonzo Ávila”, advirtió.

“Todos los días viene a mi casa y arma sus desmanes. El sábado por la noche llegó a pedir sus cosas y le dije que sí se las doy, pero en presencia de la Policía, ya que siempre cuando viene se encuentra armado, solo saqué una bolsa y se lo puse en la barda de la casa, cuando me acerqué a asentar la bolsa en la barda, me pasó a clavar con una navaja”, relató la mujer en el vídeo.

La afectada señaló que llamó a la Polícia, pero el número estaba ocupado, por lo que marcó al 911.

Amenazas

Recordó que cuando llegó el apoyo él ya se había ido.

“Como lo tengo bloqueado de mi celular y de todas las redes sociales me habló del teléfono de la casa de su mamá y me dijo que donde me vea me va a matar, ya tiene más de nueve años que estoy viviendo bajo amenazas, tengo puesto muchas demandas pero no sé si por la contingencia no actúan las dependencias”, explicó.

“Si no se actúa de manera inmediata contra mi esposo estoy segura que me va a matar, le dije que si lo hace a mis hijos los iban a llevar a un albergue y a él a la cárcel y respondió que primero mata a los niños y luego me mata a mí. Me ha amenazado hasta con escopeta y todo esto lo hace delante mis hijos, un varón de 5 años y una niña de 2 años, pido por favor me ayuden antes de que sea demasiadamente tarde”, concluyó en el vídeo.— Megamedia