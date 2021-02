Mujer denuncia en redes matanza de perros en Dzidzantún

DZIDZANTÚN.— Una usuaria denunció en redes sociales que continúa la matanza de perros en este municipio, ya que encontró muerta a su perra.

La internauta Vianey Celis publicó que “Mi niña, no merecías eso, me da harto coraje, la gente que daña a seres que no pueden hablar, que confían en cualquiera, desgraciadamente estaba trabajando, no pude evitarlo, ya no seguirás sufriendo, solo espero que la vida haga justicia y le de su merecido a esas personas que solo a eso se dedican, a lastimar seres indefensos”

“Lo más duro es que las autoridades ni te ayudan porque se trata de animalitos, pero se imaginan si por error mi hijo hubiera ingerido lo que esa persona le dio a mi perra”, escribió.

Aseveró que no es posible que siempre tenga que ser así, por lo que espera encontrar ayuda para acabar con todo esto.

Según la publicación, su mascota estaba amarrada y cuando llegó estaba vomitando y convulsionando.

“No saben el dolor y el odio que me causó. No es primera vez que me hacen eso, ya van como cinco veces, a eso se dedica esa persona y espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto”, concluyó la publicación— MAURICIO CAN TEC