Mujer encierra a su padre en Valladolid

Autoridades van a la casa del adulto mayor ciego

VALLADOLID.— Personal del DIF Municipal y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Promedefa), visitaron a Rafael Aguilar Alcocer, de 90 años de edad, luego que anteayer los vecinos denunciaron en Facebook que su hija Aracely Aguilar Palma lo mantiene encerrado, por lo que intentó saltar la reja de la entrada, a pesar de estar ciego.

El domingo por la tarde, los vecinos observaron que el adulto mayor tiró ropa y objetos de la casa en el garaje, luego intentó saltar la reja de entrada, pero como no pudo ingresó al predio otra vez e hizo un tiradero.

Los vecinos señalan que de manera constante es encerrado mientras que su hija sale, incluso no le ofrece comida, por lo que varias familias que viven cerca le llevan alimentos, pero no los puede recibir porque la casa está cerrada.

Ayer por la mañana, se presentaron en la vivienda la trabajadora social del DIF Municipal, María del Carmen Carrillo Gómez; y la visitadora de la Prodemefa, Ana Cristina Be Kinil, para entrevistarse con Aracely Aguilar Palma, hija del nonagenario y a quien los vecinos responsabilizan del descuido de su padre.

Aracely Aguilar Palma reconoció que en ocasiones encierra al anciano porque tiene que realizar sus compras y tiene miedo de dejarlo libre porque puede salir y ser atropellado, incluso se puede caer en la calle como ha ocurrido en ocasiones.

La mujer comentó que su padre se comporta de manera extraña, “quizá por su edad”, pues tira agua y objetos, destruye instalaciones, y es el responsable del tiradero de ropa y cosas en el garaje del predio.

Se observó que en el interior de la casa también había objetos regados.

Aracely Aguilar Palma dijo que le recomendaron enviarlo a una casa de ancianos, “pero no lo he requerido porque yo me ocupo de su cuidado”.

Al tratar de entrevistar al Rafael Aguilar se observó que solo dice incoherencias y no se le entienden, pero expresó que a veces quiere salir a comprar un refresco y no puede.

Además de su ceguera, padecería un problema mental y tiene los pies inflamados, por lo que las representantes del DIF y de la Prodemefa determinaron llevarlo para su valoración médica, incluso indicaron que se encargarían de lo necesario en caso de requerir algún tratamiento especializado.

La hija insistió en que le daba de comer al adulto mayor y que lo mantiene con buena salud.— Juan Antonio Osorio Osorno