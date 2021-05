Mujer es "tragada por la tierra" en las Ruinas de Aké, en Yucatán

MÉRIDA.- "Inmediatamente me tragó la tierra" relató María O. M., una turista franco-mexicana que estuvo a punto de morir en un accidente en las Ruinas de Aké.

De acuerdo con el relato de la mujer, ella y su familia acudieron al lugar para dar un paseo por las ruinas. Sin embargo, por la hora a la que llegaron, a las cinco de la tarde, ya no había acceso, entonces decidieron recorrer el perímetro delimitado por unas vallas, hasta que llegaron a un punto en el que ya no había límite.

Los turistas siguieron caminando entre los árboles hasta que, de la nada, la tierra se vino abajo y se "tragó" a la mujer.

"Lo que me preocupa es que es un camino que se ve normal y firme. No se ve como una aguada ni nada, pero apenas empecé a caminar por ahí, inmediatamente me tragó la tierra", dijo.