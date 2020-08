Mujer se desmaya cuando esperaba atención médica en Motul

MOTUL.- Esta mañana una ama de casa se desvaneció cuando esperaba su consulta médica en el consultorio del DIF.

Los hechos ocurrieron en el consultorio del DIF Municipal, ubicado en los bajos del Palacio Municipal.

De acuerdo a lo averiguado una mujer de la tercera edad, no identificada, se desvaneció esperando que el médico la atienda.

Debido al exceso en la demanda de servicios de traslado al hospital, la ambulancia tardó en llegar, pero los paramédicos le dieron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital para una mejor atención.

De acuerdo a sus familiares hace unos días la paciente perdió a uno de sus seres queridos; mencionan que la mujer aún no acepta la perdida y se estaría dejando morir al no querer comer.- MAURICIO CAN TEC