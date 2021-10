Mujer se queja contra el IMSS, acusa que le negaron traslado de su esposo

TIZIMÍN.— Mirley Xuluc Chan está desesperada pues su esposo requiere una intervención con urgencia y en la clínica local del IMSS se niegan a autorizar su viaje a la ciudad de Mérida.

Desde las puertas de la Unidad Médica, la madre de familia relata que su esposo, Hugo Gregorio Martínez Peraza, tiene listesis, enfermedad que se empeoró hace seis meses.

Debido a su trabajo en una fábrica de ropa se le desplazaron aún más las vértebras.

El médico que ha llevado su caso le ha dicho que sus nervios están comprometidos y requiere con urgencia una cirugía o de lo contrario corre el riesgo de no volver a caminar.

Hace un par de días a su esposo se le presentó dolor que insoportable, lo que originó que lo ingrese al IMSS, donde permanece bajo control.

Según dice, a su esposo ya se le hizo la resonancia, las placas y los estudios que requiere pero los directivos en la clínica se niegan a autorizar su traslado, ella ha tratado de verlo de manera particular pero dice que solo para enviarlo en la ambulancia le están cobrando 6 mil pesos y en el Ayuntamiento le dijeron que solo la pueden apoyar con la mitad.

La mujer dice que aún así le hace falta que le hagan un estudio denominado electromiografía antes de entrar al quirófano, pero hasta ahora no les han dado la fecha y solo para la resonancia les llevó cuatro meses esperar.

Por otra parte dijo que esta es la segunda mala experiencia que ha tenido con el Imss, pues hace 8 meses sufrió un accidente con la mano y necesitaba una cirugía pero solo se la enyesaron.

Cuando la valoró otro ortopedista le dijeron que no era férula la que necesitaba, sino una operación.

Estuvo a punto de demandar al IMSS porque lo consideró una negligencia pero no ha hecho nada y aún tiene los problemas en la mano sin embargo hoy su prioridad es su esposo.

Indica que no sabe a quién recurrir, pues si regresan a su esposo a su casa seguirán en las mismas o peor, pues no camina, no puede trabajar y en el Imss le han dicho por los directivos que no hay de otra que tiene que terminar en una silla de ruedas.— WENDY UCÁN CHAN