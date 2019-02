Mujer tizimileña se queja de malos tratos en un hospital

Inconforme por la atención que le dieron en Mérida

TIZIMÍN.— Mirna de Jesús Castillo Cano y Pedro Pablo Dzul Mis denunciaron los malos tratos que recibieron en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Mérida en días pasados.

La mujer cuenta que el pasado lunes fue a una consulta en el Seguro Social de Tizimín acompañada de su esposo por problemas con una muela que necesitaban extraerle.

Sin embargo, como padece de epilepsia le dieron los ataques y la tuvieron que pasar a urgencias e internar. “Me iban a mandar a Mérida porque una parte de la muela no la pudieron quitar, pero como vieron que me tranquilice me dieron de alta y nos pidieron que viajemos al otro día y nos daban la referencia para la atención”, dijo la mujer.

Señala que tal y como estaba programado el 13 del presente mes se trasladaron a la clínica “Ignacio García Tellez”, T-1. Fueron al área de urgencias y de ahí los canalizaron con un especialista. Desde que llegaron comenzaron los regaños.

“Nos dijeron que no tenían por qué mandarnos hasta ahí porque eso lo pueden hacer en Tizimín, pero les dijimos que nos dieron la orden, pero si no se podía que nos lo manifiesten en un escrito y nos regresábamos”, expresa la mujer.

Sin embargo, el médico accede, pero les pidió regresar al siguiente día, es decir el día 14 a las 8 de la mañana y solo los atenderían si alguno de los citados no asiste.

Mirna Castillo y Pedro Dzul señalan que esperaron al otro día y por fortuna les dieron el servicio tras la larga espera.

“Cuando entré comenzaron los insultos del doctor, sin delicadeza me comenzó a atender, incluso a base de regaños me recibió. Se estaba enojando que porque no hablo fuerte y a cada rato me decía coñ…”, precisa

Al terminar salió de la clínica, pero dice que ya estaba alterada y eso le provocó los ataques epilépticos.

Aunque la gente que estaba atestiguando los hechos sugirió que se busque a un doctor y la ingresen a urgencias, ella se negaba por los malos tratos recibidos.

Incluso como no podía hablar, ya que seguía bajo los efectos de la anestesia, le pidió a su marido que le dé una hoja y un lápiz para que escribiera lo que había ocurrido y fue cuando algunas personas se acercaron y se dieron cuenta. Los esposos deploran el mal trato.— W.U.

Burla

Mirna Castillo dijo que al salir de la clínica meridana la gente que estaba ahí le comenzó a tomar fotos y en tono de burla el médico les preguntó si querían una mejor pose para la foto.

Enojo

La mujer indicó que por el mal servicio, decidió hacer público su caso, pues, dijo, los médicos deberían tener paciencia y delicadeza para atender a los paciente, sobre todo cuando tienen una enfermedad como la de ella. Precisó que el galeno que les atendió se llama Roberto José Sosa Milke.