Mujer víctima de intento de asesinato, con protección las 24 horas

Comuna de Tekax brinda apoyo por violencia familiar

TEKAX.— El alcalde Diego Ávila Romero informó que la ciudadana María Jesús Calderón Ávila, quien en días pasados denunció que fue víctima de intento de asesinato a manos de su esposo Alonso Teodoro Alonzo Ávila (a) “El Chikis”, ya tiene protección en su domicilio, a cargo de elementos municipales.

“Nosotros en Tekax queremos una vida libre de violencia hacia la mujer”, dijo el primer edil.

En días pasados María Calderón compartió en un vídeo en el que dijo que era amenazada y que corría el riesgo de ser asesinada a manos de su esposo, quien estuvo a punto de agredirla con un arma punzocortante

“Junto con sus hijos ella recibe protección las 24 horas del día de elementos de la Policía Municipal y el apoyo de la SSP; tenemos que estar al pendiente de esta situación, en esta ciudad no vamos a permitir la violencia contra la mujer”, expresó Ávila Romero.

“Estamos apoyando a María Jesús Calderón Ávila para evitar que Alonzo Ávila regrese a armar sus desmanes en el domicilio de esta señora. La policía está las 24 horas en vigilancia continua en la vivienda.

Atendiendo a las medidas de protección que ella solicitó ante el Ministerio Público, la Policía Estatal apoya a la municipal en esta acción por la seguridad de esta persona, abundó.

Además, el primer edil indicó que María Calderón y sus hijos también reciben orientación psicológica del Instituto Municipal de la Mujer, “así podrán sobrellevar la situación por la que están pasando”.

“La señora recibe apoyo jurídico del Ayuntamiento, he dado instrucciones para que se le apoye en lo que necesite; en esta ciudad estamos trabajando para que el municipio esté libre de violencia contra la mujer”, concluyó.

“Realmente me siento segura por la protección que estoy recibiendo por parte de la policía y de la autoridades municipales así la carga será mas ligera, no es fácil la situación en la que estoy en estos momentos, sabiendo que en cualquier momento puedo ser agredida por mi esposo, pero con la seguridad que me tienen asignado éste lo va a pensar para acercarse a mi casa”, comento María Calderón.

Critica “tibieza”

Como informamos ayer, Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en Yucatán, confirmó que María Calderón ya está protegida por las autoridades. Sin embargo, también condenó la tibieza de la Policía Municipal, la Fiscalía General y la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) porque no actúan en forma rápida y preventiva.

La activista dijo que apenas vieron el vídeo donde la mujer denuncia la violencia intrafamiliar de su esposo activaron la red de apoyo del observatorio, donde hay psicólogos, abogados y defensores de los derechos humanos en 11 municipios yucatecos para apoyarla ante la pasividad e inoperancia de la Semujeres, a cargo de María Herrera Páramo, porque este caso era una crónica de un feminicidio anunciado.

Cuando los colaboradores del observatorio se movilizaron, localizaron y ofrecieron ayuda a la víctima, el Ayuntamiento de Tekax y la Semujeres también ofrecieron su apoyo a la denunciante, dijo.— A.P.R.