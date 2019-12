Multa de $600 a visitante nacional

Inútiles súplicas a un policía tras su infracción vial

PROGRESO.— Inútil fueron las súplicas que una visitante de Querétaro hizo ayer jueves a un policía turístico para que no le imponga una multa de $600, por estacionar en franja amarilla, y le devuelva la placa que le quitó a su auto, a fin de seguir con su viaje.

“Soy turista, vengo de Querétaro, me estacioné en esta calle porque no hay espacios cerca, veo que están haciendo trabajos, las calles están cerradas y vi varios autos estacionados y me estacioné; por favor, devuélvame la placa de mi coche para continuar con mi viaje”, suplicó la turista nacional.

“Señito, estacionó en franja amarilla, así como los otros dos vehículos; ya les quité su placa y les puse su boleta para que acudan al edificio de la Policía Municipal para pagar su multa y les entreguen sus placas”, replicó el agente de la Policía Turística.

“Vengo de Querétaro, no conozco la ciudad”, siguió suplicando la visitante, pero el agente elaboró la boleta y se la entregó a la turista, quien disgustada preguntó dónde queda el edificio políciaco para ir a pagar.

Ella estacionó su auto Ford negro placas UKV-11-46 de Querétaro en franja amarilla en la calle 78 entre 21 y 23, cerca del malecón.

La queretana dijo que no tardó mucho tiempo y cuando retornó vio que un policía ya le había retirado la placa delantera a su auto.

Igual le quitó la placa posterior a un Altima y un Sentra, estacionados en franja amarilla en esa vía.— g.t.v.

