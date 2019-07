Multan a dos comunas

Los ediles de San Felipe deberán pagar $5 millones

Las alcaldesas de San Felipe, Juana María Baltazar Ceballos, y de Calotmul, Leticia Marlene Camelo Huchim, fueron multadas.

Ayer martes, Felipe Antonio Marrufo López, síndico de San Felipe, informó que la multa que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso al Ayuntamiento por delitos ambientales supera los cinco millones de pesos.

Negó que el Cabildo haya celebrado una sesión en la que se pida a los regidores pagar amparos contra la multa de la Profepa.

El Cabildo de San Felipe tiene cinco ediles, entre ellos tres de mayoría: la alcaldesa, el síndico y la regidora Adriana Guadalupe Can Coral, emanados del PRI-PVEM-Panal.

El 18 de junio la diputada federal panista Cecilia Patrón Laviada boletinó que el miércoles 12 presentó un punto de acuerdo al Senado para que la Semarnat y la Profepa detengan la destrucción de mangle que, desde octubre de 2018, funcionarios del Ayuntamiento de San Felipe hacen en la Reserva de Dzilam para cambiar el uso de suelo para casas.

Ayer, Marrufo López dijo que el caso de la multa de la Profepa se expondrá a toda la población pues el Ayuntamiento no tiene recursos para pagar demandas.

“Nos metieron tantas ganas los diputados federales panistas y morenistas que son casi 5 ó 6 millones lo que se tiene que pagar”, indicó.

“Tal parece que cada mangle destruido equivale casi a matar a un cristiano, incluso a mí me querían poner de cárcel 1,700 años, cuando yo no corté ni una sola rama; no sé de dónde sacan esas locuras, yo ni sé usar machete.

“¿Por qué no llaman a toda la población y la demandan, tenemos 300 familias que no tienen dónde vivir. ¿Cómo es posible que en 25 años no se haya podido hacer una vivienda? En un solar viven tres o cuatro familias”.

El síndico añadió que convocarán a toda la población también porque “no es posible que cada vez salgan laudos a favor de exempleados del Ayuntamiento.

“Hay panistas que trabajaron 15 años para la Comuna y hoy la tienen demandada, no les basta con los cheques que cobraban.

“Vino un licenciado Lincoln a querer cobrarnos y alegan que nos van a embargar. Ya les dije que si quieren, se puedan quedar con el Palacio Municipal, pero el Ayuntamiento no tiene dinero para pagar; nosotros podemos rentar un cuarto y administrar el municipio”.

A la alcaldesa de Calotmul, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip) la multó con $12,673.50 porque el 25 de junio se negó a dar a conocer la nómina del Ayuntamiento, solicitada desde 2018.

Ahora corre el plazo de 15 días hábiles para que se notifique a la alcaldesa y después, ella tiene otro plazo de 15 días para que pague la multa a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Si no paga, se le denunciará ante el Órgano de Control Interno del ayuntamiento para que aplique las sanciones respectivas, de conformidad a la Ley de Responsabilidades.

Si insiste en no dar la información solicitada, el caso se turnaría a la Contraloría del Estado.— Wendy Ucán Chan/ David Domínguez Massa