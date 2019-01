Multas en Ticul por prevención

Perseguirán el uso de teléfonos cuando se maneja

TICUL.— Como parte de las medidas para la prevención de accidentes en la ciudad, las autoridades de Seguridad Pública anuncian que se impondrán sanciones a las personas que utilicen sus teléfonos celulares mientras conducen, una de las prácticas que habrían derivado en numerosos accidentes.

El director de la corporación, José Montiel García, señala que usar estos aparatos cuando uno conduce se ha vuelto una práctica muy común entre los ciudadanía, principalmente entre los jóvenes, quienes no pensarían en los riesgos de ocasionar algún accidente.

“El cuerpo humano no está programado para hacer bien dos cosas a la vez; no sé por qué hay muchas personas que creen que esa práctica está bien y la siguen haciendo. Muchos de los accidentes que han ocurrido, no sólo en Ticul, es por la imprudencia de quienes manejan jugando los teléfonos celulares.

“Es por eso que ya empezamos a poner mayor atención a este tipo de prácticas, y quienes sean sorprendidos en esas acciones se les detendrá, y se les aplicarán las multas que están marcadas en el Reglamento de Tránsito vigente en el Estado”.

Montiel García señala que las multas para los guiadores que sean detenidos por cometer ese tipo de infracciones van de las 19 a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA). “Ahora se manejan las multas por unidades de medida, y ya no por salarios mínimos”.

El director explica que una unidad de medida equivale a $80.60, por lo que los guiadores que utilicen sus teléfonos mientras conducen podrían pagar multas que van entre los $1,531.40 y $2,015. Esa misma cantidad podrían pagar los motociclistas que transporten a bebés en brazos.

“Estas son dos de las prácticas más comunes en la ciudad y por ello es importante hacer llamadas de atención a los guiadores para que las eviten. Deben entender que estas medidas son para prevenir los accidentes, los cuales han estado elevados en la ciudad desde hace varios años”, puntualiza.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT