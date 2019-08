Muy baja, la participación

Militantes eligen a nuevo dirigente nacional del PRI

TEKAX.— Militantes y simpatizantes priístas de esta ciudad participaron en la jornada electoral interna del partido para elegir al presidente nacional del PRI.

El centro de votación se instaló en la calle 52 entre 57 y 59, en la casa de la señora Nelly Domínguez Baak.

El encargado del distrito XII de este partido, Jorge Sosa Acosta, señaló que la casilla se abrió puntual a las 9 de la mañana, sin embargo hubo molestias pues algunos militantes veteranos no pudieron sufragar por no figurar en el padrón de unos 2,000 integrantes (votó poco más del 12 por ciento: 253).

Resultados

La exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco obtuvo 118 sufragios; el gobernador con licencia de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, 125, y la exfuncionaria del gobierno de Veracruz Lorena Piñón Rivera, 10 votos.

La jornada electoral se inició a las 9 de la mañana y transcurrió de manera tranquila. En la sede habían simpatizantes de Ivonne Ortega Pacheco y Moreno Cárdenas. Sin embargo, hubo reportes de malas prácticas, como que el priísta Randu May Góngora ofrecía entre 200 y 300 pesos a los simpatizantes luego de votar. Otras priístas expresaron su molestia pues no aparecían en el padrón y no pudieron votar.

La jornada transcurrió tranquila; elementos de la policía estatal arribaron a las instalaciones de la casilla para verificar que todo transcurra tranquilo.

Los acarreados tampoco faltaron en la jornada que se realizó sin contratiempos.

La casilla fue cerrada puntual, a las 5 de la tarde.— Arnulfo Peraza Rodríguez

Jornada Elección

En Tekax, 253 militantes priístas votaron para elegir al presidente nacional del PRI.

Sin voto

Algunos simpatizantes del partido no pudieron emitir su voto debido a que no aparecían en el padrón.