Necesitan ''más corazones'' dispuestos a ayudar

Alianzas para dar algún apoyo a más hunucmenses

HUNUCMÁ.— Hace seis años, en 2015, cuatro amigos se reunieron con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a una amiga que luchaba contra el cáncer.

Realizamos las primeras rifas y ventas, luego decidimos nombrar “Corazones Unidos” a esta iniciativa con la creencia de que tendríamos mayor impacto y podríamos sumar a más personas, narró Lissy Novelo.

Con el tiempo se sumaron familiares y amigos, y conocimos a nuevas personas que necesitan ayuda o dispuestas a ayudar desinteresadamente, agregó.

“Hicimos sinergia con otras personas que también ayudaban otras causas; algunas se sumaron al grupo con otras más y colaboramos en momentos específicos.

“Ha sido un crecimiento orgánico que no ha perdido su principal finalidad: ayudar a personas en su tratamiento contra el cáncer.

“Pero hemos tenido que conformar una estructura de grupo organizado. Desde 2017 nos aliamos con un grupo rotario de Mérida y eso amplió nuestro ámbito de ayuda, ahora igual hacemos actividades que beneficien a niños, mujeres, personas mayores y con padecimientos que incapaciten.

“Ahora es un grupo amplio y diverso, tenemos una directiva con un presidente, secretarios, tesoreros y varios vocales; así como una red de bienhechores que ayudan en todo momento con donaciones en efectivo, especie o tiempo”, detalló.

Dijo que notaron que hay un sector de la población que conoce al grupo y siempre contribuye adquiriendo o comprando lo que venden.

Indicó que el grupo rotario al que nos aliamos nos ha ayudado a financiar o promover distintas actividades, entregar sillas de ruedas y distintos tipos de ayuda a la comunidad.

Gracias a todos hemos podido multiplicar la ayuda y canalizarla a gente de Sisal, Texán Palomeque, San Antonio Chel, Huncanab y principalmente Hunucmá, dijo.

En seis años, indicó, hemos podido ayudar a unas 40 personas con la compra de medicinas, traslados, alimentos o lo que necesiten cuando están en tratamiento contra el cáncer, y a más de 100 personas con algún requerimiento distinto al cáncer.

Con melancolía, recordó que su amiga por la cual iniciaron este proyecto lamentablemente murió.

Pero, añadió, ella nos enseñó que hay que luchar mientras haya un respiro y no dejarnos vencer.

Desafortunadamente, afirmó, el cáncer es un proceso desgastante en salud física, emocional, psicológica y económico, con impactos en la familia difíciles de superar.

El grupo, dijo, intenta ayudar a minimizar algún aspecto; muchas veces la ayuda no es suficiente y ahí recae nuestro principal reto. “Necesitamos que más corazones se unan a la causa y entre todos generar ayuda que impacte de mayor manera”.

Expresó que agradecen a todas las personas que los apoyan, creen y confían en ellos y que lucharán para ayudar a más familias o personas que lo necesiten.

Los integrantes del grupo son Freddy May, Leticia Azcorra, Helen Antonio, Claudia Cepeda, Lissy Novelo, Lizbeth Baas, Hebert Chuc, Emmanuel Canché, Carmen Canté, Leticia Tun, Litzy, María May, Damián Ávila, María Ávila, Lizandra Canul, Óscar Quintal, Daniel Canul, Mario May, María Félix May, Amparo Tzab, Marisol Peña, Dorian Ávila, Ángel Cepeda, Said Chuc, familiares y amigos, todos oriundos de Hunucmá.— M.I.C.Q.