Nerviosos, pero se vacunan

Jóvenes reciben la dosis antiCovid en 3 municipios

Ayer viernes por único día, se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, del laboratorio AstraZeneca, a los jóvenes de 18 a 29 años en los bajos del Palacio Municipal de Tahmek, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde.

Desde temprana hora, los muchachos llegaron al Palacio e hicieron fila, luego ocuparon unas sillas y recibieron alguna de las 720 dosis enviadas para los jóvenes de Tahmek.

Algunos muchachos fueron esperados por sus padres en el parque principal.

Unos jóvenes se veían nerviosos, algunos más platicaban para que se les olvide la pequeña crisis nerviosa, y otros solo sonreían pero con los nervios al observar que la enfermera o enfermero se acercaba a ellos con la jeringa con la vacuna.

La vacunación estuvo a cargo de personal del Colegio de Bachilleres de Kimbilá, Izamal, encabezado por su directora, Leticia Huchim Chan; empleados de la Comuna, del programa estatal Médico a Domicilio y de la clínica del IMSS-Bienestar, servidores de la nación y la Guardia Nacional.

Las autoridades reportaron que hubo buena respuesta de los jóvenes, pues después del mediodía seguían llegando para vacunarse.

No se reportaron casos de jóvenes que presentasen malestares por la vacuna.

En Tunkás, brigadas de Cultur del Estado, la Comuna, Centro de salud, servidores de la nación y Guardia Nacional aplicaron ayer 680 dosis de AstraZeneca a los jóvenes de 18 a 29 años en Palacio Municipal.

En Progreso, numerosos jóvenes de 18 a 29 años de edad, quienes esperaron hasta el último día, acudieron ayer a la secundaria Carlos Marx para vacunarse contra el Covid-19.

También llegaron personas de otras edades que no se habían vacunado porque se contagiaron o se les pasó la fecha y decidieron vacunarse al incrementarse los casos de Covid-19 y de fallecimientos por la pandemia en el municipio progreseño.

Los encargados de atender el módulo de vacunación indicaron que hubo muy buena respuesta de la población juvenil de 18 a 29 años para recibir la vacuna.

Los dos primeros días, lunes y martes, fueron de avalancha juvenil, desde antes que comenzaran a vacunar ya se había formado larga fila, así estuvo toda la mañana y la tarde, dijeron.

Ayer viernes, el último día de la vacunación, los grupos de jóvenes disminuyeron, pues ya la mayoría había acudido a recibir el biológico, explicaron los encargados del módulo.

Aún convalecientes

Los que no se vacunaron son habitantes de 18 a 29 años que se contagiaron y no tienen un mes que superaron la enfermedad; se les dijo que lo padecieron recientemente y no es recomendable que los vacunen, agregaron.

En el último día de la vacunación se presentaron personas de otras edades que estaban rezagadas, no habían sido vacunadas.

También llegaron pescadores que, cuando les tocó vacunarse, estaban de viaje y ayer fueron a que los vacunen, pues saldrán en los barcos a la pesca de pulpo.

Se averiguó que ayer viernes en la ciudad de Progreso se reportaron más casos de contagios de Covid-19, que tuvieron que ser hospitalizados al tener dificultad para respirar.— José Candelario Pech Ku / Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Vacunan a 6,678 en Motul

El Ayuntamiento de Motul informó ayer, en Facebook, que del lunes a anteayer jueves se aplicaron 6,678 dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac a los jóvenes de 18 a 29 años de edad en la escuela secundaria Eulogio Palma y Palma.

La última jornada

Precisó que anteayer jueves fueron vacunados 1,400 jóvenes.

Efectos secundarios

Indicó que anteayer algunos jóvenes presentaron reacciones a la vacuna y fueron atendidos por personal del IMSS e Issste.

Los vacunados ayer

Ayer se vacunó a los jóvenes de Quintana Roo, Tahmek, Mama, Tunkás, Mocochá, Dzoncauich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo.