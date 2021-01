Ni en quincena repunta la venta en Progreso, por la pandemia

''Casi no se vende''

Comerciantes de artesanías y recuerdos aún reportan ventas bajas, a pesar de que a diario llegan paseantes a Progreso desde que las playas de Yucatán se reabrieron el 2 de noviembre, luego que desde marzo de 2020 se cerraron por la pandemia de Covid-19.

“Sigue bajo; con la pandemia todo (está) bajo”, expresó ayer Jorge Antonio Cámara Díaz, tras asegurar que las ventas siguen en menos del 50% que lo que vendían antes de la pandemia.

Aseguró que el poco turismo que llega al puerto casi no compra.

“Mucho pasan y solo miran, pero la mayoría no compra. Solo vienen a curiosear”, afirmó.

“Nos está afectando bastante. Abrimos todo el día y casi no se vende; esta pandemia pegó a todos”, sostuvo el vendedor.

Él abre su puesto de artesanías elaboradas con conchas y caracol en la mañana y allí permanece hasta las 6 o 7 de la noche.

Sin embargo, enfatizó, cuando ve que el día está frío, se va temprano “para qué me quedo, si no hay venta”.

Añadió que los fines de semana suelen ser los mejores días para vender, pero ahora hasta en quincena las ventas no repuntan.

Otro comerciante, quien vende recuerdos a lo largo de la playa del malecón, coincidió en que la pandemia les sigue afectando, pues no solo no hay muchos paseantes, sino además la mayoría de los turistas no compra.

“Ojalá pronto se acabe todo esto, pues las ventas están muy malas y apenas sacamos para el gasto.

Ayer lunes, a diferencia del pasado fin de semana, pocos vendedores ambulantes trabajaron en la playa.