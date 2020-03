Ni la pandemia para la pesca de canané

Arzobispo pide a San José que se frene el Covid-19

PROGRESO.— Mientras la mayoría de los armadores analiza no enviar sus barcos a la pesca de mero que se abrirá en abril porque no hay demanda de la especie por la pandemia, los dueños de embarcaciones de la captura de canané aseguran que no suspenderán sus actividades porque sí hay demanda de la especie en Estados Unidos.

Ayer, por ejemplo, el barco “Fipesco 207” retornó con 1,500 kilos de canané de buen tamaño que, tras ser desembarcados y procesados, se exportaron anoche mismo a Estados Unidos.

“La captura de canané no se suspende por el coronavirus (de 2019, Covid-19) porque hay demanda en el mercado de Estados Unidos, todo lo que se pesca se exporta de inmediato”, informó Juan Domínguez Vergara, dueño del “Fipesco 207” y de dos barcos más que se dedican a esa pesquería.

Domínguez Vergara señaló que unas 30 embarcaciones pescan canané y se debe seguir trabajando mientras haya demanda en EE.UU.

Víctor Manuel Jiménez Che, dueño de dos barcos que pescan canané y se alistan para zarpar, coincidió en que debido a que hay demanda, no suspenderán la captura.

En este puerto, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, oró y pidió para que disminuya la pandemia de Covid-19.

Junto con el párroco, Óscar Cetina Vega; el vicario, Germán Chan Cauich, y el diácono permanente José Chan López, el prelado celebró anteanoche la misa de la solemnidad de San José, patrono de este puerto, en la parroquia de esta ciudad.

La peste del siglo XVIII

En Progreso, el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega dijo que por la intersesión de San José, el pueblo yucateco fue librado de la peste que asoló Yucatán en el siglo XVIII.

Celebración oportuna

“Por eso es muy oportuna la celebración de la fiesta de San José ahora en este año, porque nos vamos a encomendar bajo su patrocinio, ya que él es padre de la iglesia de Nazaret”, indicó ante unos 100 feligreses.

