Ni mujer, ni yucateca, el primer caso de Covid-19 en Yucatán

El primer caso de Covid-19 detectado en Yucatán no fue una mujer, ni es yucateca, ni tiene 57 años de edad, contrario a lo que la Secretaría de Salud yucateca (SSY) reportó el viernes 13 de marzo, fecha que ha quedado registrada como el día que la pandemia llegó a la entidad.

Ese viernes 13, la SSY informó que “en Yucatán ya se confirmó el primer caso” de la pandemia de Covid-19. “Se trata, precisamente, de una mujer yucateca, de 57 años, que se contagió en España. La paciente viajó al país europeo y regresó a México, vía aérea, sin presentar síntomas; el vuelo que tomó fue Madrid-Cancún y, de ahí, regresó por carretera a Mérida”, detalló.

El primer caso de Covid-19 en Yucatán, según la estadística federal

Sin embargo, en la base de “Datos abiertos de Covid-19 en México” está registrado que el primer caso de Covid-19 en Yucatán es un varón oriundo de Campeche y residente de El Carmen, de 39 años de edad.

La estadística federal además revela que el virus de la pandemia llegó a Yucatán el domingo 8 de marzo, cuando menos. No el viernes 13 de marzo.

Según este banco de datos, que la Secretaría de Salud federal (SSA) publica cada noche, el carmelita de 39 años de edad consultó en un hospital de la SSA ubicado en Yucatán el domingo 8 de marzo.

En la consulta, el carmelita dijo que había tenido contacto con una persona que fue diagnosticada con Covid-19, que ese mismo domingo comenzó con síntomas sospechosos de esta enfermedad, que no habla una lengua indígena y que padece de tabaquismo, como única enfermedad previa de riesgo.

Quedó como paciente ambulatorio, es decir, regresó a su casa. No desarrolló neumonía, según se asentó en el documento de la SSA.

El segundo caso de Covid-19 en Yucatán, según la estadística federal

El segundo caso de Covid-19 en Yucatán, registrado en la base de datos de la SSA, sí es una mujer, yucateca y residente de Mérida, pero tiene 58 años de edad (no 57).

Debido a que sobre esta paciente se registró “no especificado” en el espacio sobre el país del que partió con rumbo a México, no se tiene la certeza de que sea la enferma que la SSY reportó como “el primer caso de Covid-19 en Yucatán”.

La primera paciente yucateca que dio positivo a Covid-19 consultó en un hospital de la SSA el jueves 12 de marzo y dijo que comenzó con los síntomas desde el sábado 7 de marzo, es decir, acudió al médico el sexto día de la enfermedad.

También informó que padece de una enfermedad, no identificada, y que no habla una lengua indígena. Quedó también como paciente ambulatoria, es decir, convaleció en su casa, según la SSA, y no desarrolló neumonía.

Discrepancias entre los reportes federal y estatal

Desde mediados de abril se desató el escándalo por la discrepancia entre los reportes estatales y la estadística federal sobre el Covid-19 en México. En esa ocasión, el subsecretario López-Gatell Ramírez replicó que la SSA publica el banco de datos con la información que las secretarías estatales de Salud recaban y validan antes de subirla a la plataforma.

Actualmente, debido a los reportes diferentes de la SSY y SSA, ambos disponibles para consultas en internet, en Yucatán existen dos enfermos reportados como el primer caso de Covid-19.— Flor Estrella Santana

