Ni visitas de novios

A Huhí ingresa solo la gente que reside ahora ahí

HUHÍ.— A raíz que la Secretaría de Salud federal (SSA) declaró anteayer el inicio de la fase tres (epidemia) de la emergencia nacional por la Enfermedad por Coronavirus de 2019 (Covid-19), el Ayuntamiento cerró el municipio prácticamente para todos quienes no viven ahí. Prohibió hasta las visitas de novios foráneos y el regreso de huhieños que entre semana trabajan en Mérida.

El alcalde, el panista Roger Marcelo Benítez Espínola, informó que en los filtros de inspección, que funcionan las 24 horas en las carreteras de acceso, ya no podrán ingresar al municipio:

—Gente de otros lugares que no vive en Huhí sin tener una razón para entrar.

—Personas de otro lugar que vienen a visitar un amigo o familiar. Ya no estamos en tiempos de visita, vacaciones ni de paseo.

—Novios y novias de otros pueblos que vienen a su visita, no sabemos en qué otros lugares han estado y debemos prevenir.

—Si eres de Huhí y te fuiste mucho tiempo a vivir a otro lugar, no podrás entrar, quédate en el lugar donde vives desde hace tiempo.

—Si vives en Estados Unidos quédate en casa, permanece donde vives, para seguridad de los que aquí están o tendrás que estar en Mérida si decides volver.

—Si vives en Mérida por cuestión de trabajo o de familia no podrás ingresar los fines de semana, aunque tengas (credencial del) INE y seas de aquí, debido a que en Mérida hay alto número de contagios y no sabemos por dónde has estado.

—Si tienes INE (con domicilio) de Huhí, que por alguna razón la sacaste, pero no eres de aquí ni vives aquí no podrás ingresar aunque de vez en cuando venías de paseo, costumbres que por ahora no podrás continuar.

—Gente que va a otro municipio cercano solo tendrá el tiempo necesario para entrar y salir en su propio vehículo bajo vigilancia, sin parar a comprar en comercios, ni descansar ni saludar algún amigo o familiar.

Supervisarán a todos

Benítez Espínola agradeció a los taxistas de rutas foráneas su colaboración para que el personal de los filtros supervise que todos los pasajeros residen en Huhí.

En caso contrario, el pasajero tendrá que regresar en el primer taxi de regreso a donde vino, advirtió. “Se supervisará también a los pasajeros que vengan en la ruta de autobuses de Líneas Unidas del Sur (LUS).— José Candelario Pech Ku

Aguante

El alcalde Roger Benítez Espínola pidió a los vecinos de Huhí que “seamos concientes y aguantemos a que todo esto pase, hazlo por todos y por ti, por un municipio sano y saludable”.

Casitas con luz

Indicó que supervisó la instalación del servicio de energía eléctrica a las casitas que usan la Policía para vigilar, las 14 horas del día, los filtros sanitarios en las carreteras.

