Niega el alcalde de Sucilá que se saqueen oficinas

SUCILÁ.— “No tengo por qué llevarme ni 10 pesos de este Ayuntamiento, al contrario me van a quedar debiendo por todo lo que hice a favor de mi municipio y a la alcaldesa que viene la estoy ayudando para que no tenga problemas”, expresa el edil saliente, Diego Lugo Interián, a poco más de un mes que concluya su administración.

Como se recordará, hace un par de semanas ex trabajadores de la Comuna denunciaron el presunto saqueo en oficinas del Palacio, DIF municipal y Casa de la Cultura, incluso la alcaldesa electa, Gabriela de Jesús Pool Camelo, lamento la supuesta actuación del presidente en turno y anticipó que de ser necesario procederá de manera legal para deslindarse.

Al respecto, el primer edil solicitó derecho de réplica y contradijo a quienes lo acusan, pues aseguró que “esa sed de venganza” más que beneficiar perjudica a un municipio que está en pleno desarrollo gracias a lo que ha podido lograr al paso de los años.

En la recta final de su trienio, Diego Lugo señala que dio la orden a todos los departamentos que revisen todo y lo que no sirve sea desechado para dar de baja: “No les voy a dejar basura”.

Recordó que cuando él tomó “el Palacio se estaba cayendo”, tanto los techos como las paredes, mismos que poco a poco fue reparando durante dos años, desde fachadas, interiores y exteriores.

Mientras mostraba las condiciones actuales de cada oficina e incluso el techo donde hay artículos viejos que estaban en bodega, explica los gastos que implica realizar la remodelación y lo triste que se siente de no poderlo terminar, pero asegura que deja un Palacio remozado en un 90% con inversión de poco más de un millón de pesos.

En medio del recorrido de las instalaciones municipales, Diego Lugo ingresa a la sala donde se realizan las sesiones de Cabildo, muestra dos sillas plegables y dice que son las únicas que le dejó la pasada administración de Delfio Peniche Monforte, y una mesa de cedro que él compró con recursos propios con un costo de 24 mil pesos que les va a dejar a los que ingresen, pues no tiene factura, y también señala las adecuaciones para resguardar la cuenta pública.

El edil, de extracción priista, reconoce que ya hubo bajas, 50 para ser exactos, por lo que ahora se quedó con 79 empleados debido a que esta vez la percepción de los recursos disminuyeron y lo que buscan es dejar un Ayuntamiento sin deudas.

“Hasta un favor le estoy haciendo a la alcaldesa porque no le estamos dejando problemas, me están tirando a lo tonto cuando deben agradecer, yo no quiero que mi Ayuntamiento sufra porque si no todos lo vamos a resentir”.

“Sucilá se está desarrollando, eso es tener visión, es más hasta me puedo morir tranquilo el día de hoy sabiendo que nadie va a superar lo que yo he hecho; hoy ya vendí 35 terrenos ¿cuando alguien iba a hacer eso?, ahora estoy creando un proyecto personal que va a dejar mínimo 50 empleos, hay un tizimileño que me dijo que del Oriente soy el único que está invirtiendo, potencializando el municipio”.

“Me gustaría que hubiera dos más como yo, que estén interesados en mover la economía; pero no importa, nos vamos tranquilos, sé que tienen sed de venganza, les meten polilla en la cabeza, pero me sé defender”.

Según el primer edil hoy está bien fiscalizado por la Asey “por lo que no puedes robarte nada, a las pruebas me remito; no me voy a llevar ni 10 pesos, yo tengo lo propio, no vengo ni ostentoso a trabajar por que no me gusta hacerlo, no tengo nada que envidiarle a nadie, seguiré trabajando por mi Sucilá”.

“A la alcaldesa le voy a dejar una camioneta Avanza que compré en 2019, está intacta, tiene solo un detalle en el faro trasero, una camioneta que me regalaron los de Conafor la tengo el taller; las patrullas de la policía y una camioneta antigua que se desbieló igual se las voy a traer”.

Lugo recordó que cuando tomó posesión hace tres años el edificio estaba sin mantenimiento, sin muebles al grado que se tenían que sentar en el suelo y seis vehículos inservibles porque les echaron azúcar, a otros les cambiaron llantas o le aflojaron el volante por lo que comenzó a trabajar pasando apuros.

Precisa que con recursos de su bolsillo y el apoyo de su consultoría comenzó a hacer obras sin que le cueste al Ayuntamiento y dice que un claro ejemplo de recursos que donó es el parador turístico que costó 8 millones, de los cuales él puso tres millones, el ex gobernador Rolando Zapata dos millones y tres del programa “3x1 para migrantes”.

Afirma que varios equipos de oficina los sacó de su empresa como computadoras portátiles; en el DIF, su esposa, con recursos de su labor como maestra, compró implementos para la cocina porque no había y prestó equipo para consultorio que ya retiró porque se lo tiene que devolver a un compadre que es doctor.

En cuanto a los árboles de cedro que se talaron, explica que se tuvieron que retirar porque eran constantes los problemas con los cables de energía eléctrica ya que se quemaban las fotoceldas de los focos, si se podaba se ponía en riesgo la vida de los trabajadores por el peligro de electrocutarse, “por eso se trozó desde abajo, no es fácil subir a esos árboles y tampoco hay recursos suficientes para llamar a la CFE”.

Lugo Interián dijo que está a la disponibilidad para que le revisen lo que sea pues todo está sustentado e incluso ya le hicieron auditorías.— WENDY UCÁN CHAN