Niega ser anfitrión de “Huacho”

Édgar Lorenzo Lizama Camacho, quien fue candidato del PAN a alcalde de Dzilam González en 2018, replicó ayer lunes que no es de su propiedad el terreno donde el sábado 28 se reunieron unos 400 pescadores convocados por el delegado federal Joaquín Díaz Mena en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Ese sábado, los alcaldes de Dzilam González y Dzilam Bravo, Christian Carrillo y Armando Herrera, respectivamente, tacharon de irresponsable a “Huacho” Díaz por poner en riesgo la salud de los pescadores que llegaron para inscribirse al programa Bienpesca, que da un apoyo anual de $7,200.

Se dijo que para no tener problemas con algún ayuntamiento, la reunión se hizo en la quinta privada “Los limones”, en el kilómetro 6 de la carretera Dzilam González-Dzilam de Bravo.

Ayer, al ejercer su derecho de réplica, Lizama Camacho, conocido como “Lero”, afirmó que en relación con la nota “‘Huacho’ ignora la contingencia”, en la que “se dice que la reunión fue en un terreno privado propiedad de Édgar Lizama, me permito precisar que ese inmueble no es mío.

“Esta afirmación sin sustento me causa problemas familiares, laborales y políticos, de modo que solicito amable, pero enérgicamente, que se publique mi versión.

“Yo no soy pescador, no pertenezco a Morena, al contrario he sido candidato a alcalde por el PAN tres veces en mi natal Dzilam González, y ese terreno no es de mi propiedad”, subrayó.

Indicó que “me perjudican y dañan mi imagen”.

Síguenos en Google Noticias