Niegan abuso policiaco en la detención de un joven de Tzucacab

TZUCACAB.- La dirección de Seguridad Pública en este municipio niega que los policías que detuvieron a Feliciano Cuxim Díaz lo hayan golpeado; sino que éste se lastimó a sí mismo cuando intentaba huir de los oficiales.

El detenido, de 25 años de edad, acusó a los policías de causarle varias lesiones debido a la brutal golpiza que le ocasionaron. Sin embargo, esta versión ya fue desmentida por Edgar Moo, director de la Policía Municipal.

Moo explica que el día de la detención, tras el reporte vecinal de una persona empuñando un machete -presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas-, los oficiales se presentaron al lugar de los hechos y encontraron al joven amenazando a los vecinos.

"Para que no sea detenido trató de huir, pero al brincar la albarrada se cayó y con las piedras se golpeó. El batán que se quebró fue por las piedras de las albarradas que se cayeron, no porque se le pego con ello, este aparato es muy fuerte no es creíble que puede romperse en el cuerpo de una persona", explica el director.