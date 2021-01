Niegan abuso policial en Tzucacab

Joven se lastimó cuando intentaba huir de oficiales

TZUCACAB.— La dirección municipal de Seguridad Pública niega que los policías que detuvieron a Feliciano Cuxim Díaz o Carlos Valentín Cuxim Díaz —como publicamos— lo hayan golpeado, sino que éste se lastimó a sí mismo cuando intentaba huir de los oficiales.

Como publicamos ayer, el detenido, de 25 años de edad, acusó a los policías de causarle varias lesiones debido a la brutal golpiza que le ocasionaron, incluso los mismos uniformados tuvieron que llevarlo al Hospital General de Tekax para que reciba atención medica.

Sin embargo, la versión del supuesto abuso policial fue desmentida por Édgar Moo Uc, director de la Policía Municipal.

Moo Uc explicó que el día de la detención, tras el reporte vecinal de una persona empuñando un machete —presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas—, los oficiales se presentaron al lugar de los hechos y encontraron al joven amenazando a los vecinos.

“Para que no sea detenido trató de huir, pero al brincar la albarrada se cayó y con las piedras se golpeó. El bastón que se quebró fue por las piedras de las albarradas que se cayeron, no porque se le pegó con ello, este aparato es muy fuerte no es creíble que puede romperse en el cuerpo de una persona”, señaló el director.

El jefe policiaco añadió que tampoco se golpeó a una menor de edad durante la detención, como también aseguró el detenido.

Historial delictivo

“Esta persona ha sido muy conflictiva. El pasado 23 de diciembre fue denunciado por robo de una motocicleta y un celular. Se recuperó el vehículo con su amigo y el celular negó que lo haya tomado, pero al ser detenido se le encontró el celular en su poder, el propietario presentó los documentos del aparato y lo recuperó”.

El joven, dijo, también cuenta con un oficio de preliberado en el 2019 y actualmente se encuentra bajo libertad condicional. Se le ha designado 1,680 horas de servicio a la comunidad con expediente 118/2019-J1ES de la causa penal 42-2018.

“También ha sido denunciado por el robo de pavos, esta persona no es una blanca paloma, quiere hacerse pasar como una persona buena, pero no lo es, al ser detenido nos hemos dado cuenta que cambia su nombre”, apuntó.— M.C.B.