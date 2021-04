Niegan acusación en un lío de tierras por el polígono de Zaciabil

Los lotes son legales, dicen dos involucrados

VALLADOLID.— Maximiliano Kumul Can y Miguel Ricardo May May, comisario y secretario ejidal, respectivamente, en visita al Diario, precisaron algunos señalamientos que hicieron ejidatarios de otros grupos que desde hace mucho tiempo son adversarios políticos, entre ellos Antonio Abán Cocom, y manifestaron que ellos están malinformando y tergiversando lo que pasa en el polígono de Zaciabil.

Hace unos días publicamos que Abán Cocom, Aurelio Xiu Uch y Armando Hoil Uicab, éste último señalado como delegado en Zaciabil, expresaron que los particulares que compraron lotes de terreno en el polígono fueron defraudados por los ejidatarios que les vendieron, debido a que no cuentan con su certificado parcelario ejidal, ya que ese documento ampara la totalidad de la superficie que le otorgaron al ejidatario cuando se lotificaron las 353 hectáreas del ejido y no las fracciones o lotes que se sacaron al dividir esos predios y venderlo.

También acusaron a la familia May de haberse apoderado de más de 35 hectáreas indebidamente, cuando en realidad al momento de la lotificación les debió tocar la misma extensión de tierra a todos, motivo por el cual hace 15 días intentaron ocupar uno de los predios que no está asignado a nadie y los acusaron de invasores, lo que motivó el enfrentamiento entre los grupos ejidatarios.

Niegan los señalamientos

En visita a la oficina del Diario quien llevó la voz de las precisiones fue Miguel Ricardo May May y en ciertos momentos intervenía el comisario Maximiliano Kumul Can, sin embargo, ambos negaron los señalamientos que les hacen sus adversarios políticos.

Ricardo May May, explicó que los que viven en el lugar y no son ejidatarios, es decir que compraron lotes de terreno, cuentan con un título o constancia parcelaria que les hizo entrega el comisario ejidal en turno, y está avalado por el Registro Agrario Nacional (RAN), ya que toda operación de compraventa se le tenía que notificar a esa instancia federal para que tenga validez legal.

Explicó que es completamente falso que se haya defraudado a los que viven en el polígono y que no son ejidatarios, ya que existe una constancia que se les otorgó, de modo que no tienen ningún problema.

En cuanto al señalamiento de que su familia tiene más tierras que lo debido, explicó que sus tíos y otros familiares, incluyéndolo a él mismo, desde hace tiempo que ocuparon las tierras en dónde desarrollaron proyectos productivos, lo cual se denunció en su momento por los ejidatarios.

Resolución del Tribunal Agrario

Sin embargo posteriormente el propio Tribunal Agrario, luego de hacer las investigaciones correspondientes sentenció que se les quede la extensión que ocupan, debido a que se comprobó que lo estaban trabajando, hay quienes fomentan la ganadería, otros crían borregos, algunos tienen sus colmenas de abejas en el lugar, incluso hasta cítricos tienen sembrado en el lugar, de modo que todo está legal.

En cuanto a los supuestos 288 lotes que no fueron entregados, precisaron que en su momento hasta a los mismos ejidatarios engañaron los anteriores comisarios, y en realidad son 270, no lo que dicen ellos, y se acordó en asamblea que esa superficie es parte del ejido, y que está destinado para otorgar al ayuntamiento en su momento, pero cuando se urbanice esa zona y servirá para escuelas, centro de salud, parques y otros servicios públicos para mejorar la calidad de vida de quienes viven en ese lugar

Aclararon que Armando Hoil Uicab, ya no es delegado ya que fue designado por la asamblea Efraín May, por lo tanto todo lo relacionado con el polígono de Zaciabil "lo deben tratar con el nuevo delegado del lugar".