Niegan agresión a joven en Cacalchén

La Comuna de Cacalchén: falsa versión de mamá

CACALCHÉN.— Familiares acusan a la Policía Municipal de agredir a un joven tras detenerlo el pasado domingo cuando guiaba una bicicleta en la calle 20 entre 17 y 19.

“Ellos con la patrulla chocaron la bicicleta que manejaba mi hijo, provocando que se estrelle contra la albarrada, luego que cayó al suelo no le dieron oportunidad que se levante, a empujones y golpes lo suben a la patrulla”, señaló Teresa Oxté López, quien asegura que su hijo Emanuel B.O. fue agredido a manos de los uniformados.

“En la cárcel lo siguieron golpeando en todo el cuerpo, según la versión de ellos, todo esto se debe a que mi hijo iba ‘culebreando’ con la bicicleta”, apuntó.

La madre de familia afirmó que su hijo está bajo tratamiento médico y los golpes lo dañaron más.

“Fui a hablar con la presidenta (municipal) Abigail Pérez Vázquez en tres ocasiones, pero no me abrió las puertas para exponerle esta situación, pero como no encontré respuesta alguna y no me queda más que exponerlo por las redes sociales, resulta indignante el trato tan prepotente de los policías municipales”, indicó.

Por su parte, el Ayuntamiento en un comunicado que publica en la página oficial de Facebook aclaró que es falsa la acusación.

Aseguran que antes de los hechos Emmanuel B.O. guiaba una motocicleta a alta velocidad en estado de ebriedad, incluso llevaba como pasajera a su mamá.

Antes de llegar a su domicilio no respeta una señal de alto sobre la calle 23 entre 18 y 20, “incluso la madre le gritó a Emmanuel que bajara su velocidad”.

Minutos después se vio al mismo sujeto deambular en su bicicleta rumbo al centro de la población, al llegar a la esquina de la 21 con 20, con los conos preventivos sobre la vía, Emmanuel B.O. zigzaguea invadiendo el carril izquierdo donde venía un autobús de Autocentro de Poniente a Oriente, quedando a un metro de distancia de la unidad ante la vista de los mototaxistas, comerciantes y gente que se encontraba en ese lugar.

Emmanuel continuó su trayectoria llegando a la esquina de la calle 22, zigzagueando y burlándose de las autoridades que iban al compás del sujeto.

Sobre la calle 20 entre 21 y 19, la patrulla 221 se le emparejo para darle indicaciones para detenerse, hace caso omiso al ir en zigzag choca con el costado derecho inferior de la portezuela, perdiendo el control para impactarse entre piedras y caer sobre albarradas.

“Por su seguridad”

La unidad 221 se detuvo para asegurar al sujeto y no exponer su vida, los oficiales al ver sus lesiones lo trasladan a la dirección de la Policía Municipal para su valoración por un paramédico, luego fue encarcelado.

A las 19:30 horas, llegó la madre del afectado para saber de su hijo, indicando que está bajo tratamiento médico por depresión, aunque nunca lo comprobó con documentos.

Cabe señalar que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias toxicas, lo cual confirmó la madre a través de una adicción que tiene a raíz de problemas personales.

Por indicaciones del director de la corporación, Géner Aguilar Ceballos, se habló con la madre del afectado invitándola a buscar ayuda profesional para su hijo y acepto pagar $400 por los daños a la patrulla, dejándolo en libertad bajo el consentimiento de la madre.

“Como Ayuntamiento se está trabajando en las evidencias para desmentir los hechos con pruebas fidedignas que desmientan las agresiones físicas al joven y se demuestre el porqué de sus lesiones.

“Si la familia desea dialogar con la alcaldesa, si así lo desea, las puertas están abiertas”, señalan las autoridades.— mauricio can tec