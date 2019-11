Niegan aumento del 66% al impuesto predial

Alcalde de Muna responde a edil que lo denuncia

MUNA.— Ante las acusaciones de una regidora por el supuesto incremento de un 66% al impuesto predial en la villa, el alcalde Rubén Carrillo Sosa, a través de un comunicado negó que haya tal aumento y aseguró que en la comunidad se apoya a los que más lo necesitan.

En días pasados, estalló en redes sociales y algunos medios locales la noticia de que el presidente municipal de la villa había aprobado con la mayoría priista del Cabildo un incremento al impuesto predial y que no atiende las necesidades prioritarias de la comunidad como las calles y el agua.

“Falta de transparencia”

La edil Lina Fabiola Negrón Canché denunció también abusos contra su cargo al negarle el acceso a la cuenta pública y la falta de transparencia, entre otras cosas, además de que convocaría a una protesta contra el Ayuntamiento.

Sobre este tema, el presidente municipal respondió a través de un comunicado en la “fanpage” de Facebook del Ayuntamiento, en el que dice entre partes:

“Les aclaro que en ningún momento he aprobado el aumento señalado, la comunidad munense no merece que su economía sea lacerada, no podemos aumentar cobros así porque si.

“Estamos trabajando a pesar de los recortes presupuestales… recalco que se les seguirá cobrando de manera normal.

“Lo recaudado en cobros de servicio de agua potable y predial amortiguan gastos diferentes durante el año, y regresa a la comunidad en apoyos de salud, carreteras, educación, agua potable, entre otros.

“Hoy los apoyos llegan a quienes más lo necesitan y nos sentimos satisfechos cuando nos agradecen por cumplirles. Si eso es lo que tanto nos critican, que continúen, si el trabajo es lo que les incomoda seguiremos trabajando”.

“Sin distinciones”

En cuanto a los supuestos abusos contra la regidora, el primr edil escribió:

“Se le ha exigido que cumpla con sus funciones como servidora pública, sus compañeros se lo demandan y la parte más importante es la comunidad.

“Estamos aquí sin colores ni distinción alguna… ya sabemos los objetivos de esas informaciones”, puntualizó.— H.N.B.P.