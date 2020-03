Niegan la entrada a Peto

Impiden paso de unos 50 visitantes por la cuarentena

PETO.— Las autoridades municipales cerraron desde anteanoche las puertas a personas que no residen en esta comunidad, como una medida para prevenir casos de coronavirus.

A través de un comunicado en la página oficial del Ayuntamiento se informó que se reforzaron los retenes sanitarios que se instalaron en las entradas de la villa.

De esta manera solo pueden ingresar a la población los petuleños, quienes tendrán que presentar una identificación oficial que acredite su domicilio, misma que se solicitará en los puestos de control. Solo pueden ingresar personas de comunidades aledañas que surten en los mercados, tiendas comerciales o que trasladen víveres a la comunidad, bajo un estricto control.

El alcalde Édgar Calderón Sosa señaló que primero está la seguridad de los pobladores, por lo que las personas que tengan que pasar por la comunidad para llegar a su lugar de origen, serán escoltados por una patrulla.

“Sabemos que hay quienes se enojan por esa situación pero es necesario hacerlo, solo quiero proteger a las familias de mi municipio, hay quienes están de acuerdo con esta medida y otros no”, indicó el primer edil.

“Unas 50 personas no pudieron entrar a la villa porque solo venían a pasear, por lo que se informó que estamos en contingencia y esto no son vacaciones”, agregó el funcionario.

Retorno

Calderón Sosa externó su preocupación porque anteanoche regresaron unos 600 petuleños que trabajan en Quintana Roo, donde ya se están suspendiendo los trabajos, por lo que teme que alguien tenga el virus y aún no presente síntomas por el tiempo que tarda en manifestarse.

“Los que bajaron de Quintana Roo rentaron vagonetas para regresar y en este caso no podíamos prohibir la entrada pero fue bajo su propio riesgo porque también exponen a sus familias”, dijo.

“Se exhortó a que se mantengan aislados, sabemos que no es fácil pero tenemos que hacerlo, es necesario mantenernos en las casas para que no se propague esta enfermedad, no queremos que pase como en otros países donde hay toque de queda.

“A las personas de Tixmehuac, Tzucacab, Chacsikín y Tahdziú que entran a comprar se les indica que solo compren y salgan de nuevo por cuestión de seguridad”, comentó.

El alcalde espera que pronto todo regrese a la normalidad.— M.A.M.G.

Síguenos en Google Noticias