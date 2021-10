Con "Volando libres sin violencia'' promueven la cultura de paz y de denuncia.

Mérida.- En el marco del Día Internacional de la niña, designado cada 11 de octubre por la ONU para fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y concientizar sobre los problemas que enfrentan en todo el mundo, presentamos el proyecto estudiantil y autogestivo “Volando libres sin violencia”, enfocado a la promoción de la cultura de la paz y denuncia para jóvenes estudiantes de Kanasín.

El proyecto fue fundado por Margarita, Marisol, Génesis, Karime y Dayana, quienes actualmente lo dirigen junto con sus compañeras Cristina y Gálata, todas niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años de edad, estudiantes de la Escuela Secundaria “General Leandro Valle Martínez” del municipio de Kanasín.

“Volando libres sin violencia” nace como un proyecto escolar para un concurso nacional convocado por la organización “Somos el cambio”, cuyo propósito es reflejar un cambio en la comunidad a través de un proyecto estudiantil.

¿Quiénes apoyan a ''Volando libres sin violencia''?

Sus actividades son coordinadas por la profesora Gladys Pinto, docente de la institución educativa. Además, cuentan con el apoyo de mujeres activistas como Rosa Cruz, dirigente de UADY Sin Acoso y la licenciada en literatura Christi Uicab, activista de varias organizaciones.

El objetivo del proyecto consiste en sensibilizar al alumnado, a través de pláticas, talleres y concursos, sobre los tipos de violencias ejercidas tanto en las aulas, como fuera de ellas. “Todo empieza en la escuela; pero tenemos la esperanza de que el mensaje llegue a sus casas, y se generen pequeños cambios que impacten en la población”, aclaró Gladys Pinto, coordinadora del proyecto.

Además de la organización de conferencias, talleres y concursos, han llevado sus acciones de promoción a los derechos humanos y cultura de paz a las calles de su ciudad. Actualmente han pintado un mural en la entrada de su escuela. También han conseguido que su municipio les apoye con espacios para realizar más murales en distintas zonas de su ciudad. Esperan que esta actividad integre a la comunidad a este proyecto.

Talleres contra la violencia en Kanasín

Gladys Pinto considera importante que sean chicas quienes dirijan el proyecto pues “por ser niñas son más sensibles a las problemáticas, ya que muchas de las violencias ejercidas son sistemáticas y afecta primeramente a las mujeres”.

“Una de las razones por las que lideran este proyecto es porque son niñas que rompen estereotipos, que quieren demostrarle a la sociedad y a los adultos que desde una edad temprana y sin importar el género; podemos exigir un mundo justo para todos. Qué mejor que empezar desde nuestras escuelas y llevar el mensaje a todos los rincones del estado y del país. Queremos que el adultocentrismo se erradique y que la voz de los niños niñas y adolescentes sea escuchada”, puntualizó.

Para prepararse, han participado en talleres para identificar las violencias, y se han estado informando respecto a leyes e instituciones que brindan apoyo.

En sus inicios, este proyecto fue creado con el propósito de visibilizar y prevenir la violencia de género en las aulas de su escuela, así como en su comunidad. Actualmente han redireccionado sus esfuerzos al fomento de la ya mencionada cultura de paz y la no violencia, por lo que invitan a niños, niñas, adolescentes y padres de familia a sumarse a este proyecto.

¿Cómo difundir la cultura de la denuncia?

“Una de las estrategias del proyecto es involucrar a la comunidad. La violencia es sistemática y normalizada por comunidad, creemos que concientizando a todos es posible lograr cambios”, señaló la profesora. Destacó que la intención es que las niñas muevan e involucren a su mismo círculo, a sus amigos, amigas y familiares, “que se cree un círculo de cultura de prevención y de denuncia, no uno de violencia”.

Además, cuando la situación lo permita, pretenden impartir pláticas y realizar demás actividades en escuelas de diferentes niveles educativos, primero en Kanasín y luego en otros municipios de Yucatán. Esto, ya que buscan promover la cultura de paz, el respeto, la equidad y la no tolerancia hacia actitudes violentas, generar empatía y perspectiva de género. Bajo este panorama, la profesora Gladys Pinto menciona que una de las motivaciones para echar a andar este proyecto es mejorar su hogar. Tanto ella como sus alumnos, han vivido en carne propia la violencia que se ejerce en el municipio. Igualmente, con estas acciones pretenden mitigar el pandillerismo entre los adolescentes de la localidad.

¿Cómo identificar la violencia?

“Los niños y adolecentes deben de saber que no es normal vivir violencia. Esta etapa de la vida es clave para entender que no es normal que digan cosas sobre tu físico o que abusen de ti”. Busca impulsar a que sus alumnos reconozcan las violencias que han ejercido o sido sometidos, que no las normalicen y que por el contrario busquen un cambio.

Espera que las actitudes y acciones de las niñas inspiren a sus demás compañeros a tener autonomía, a no aceptar la violencia como un destino normal de su comunidad y sientan la seguridad de alzar la voz, reconozcan las problemáticas de su comunidad y tomen responsabilidad para cambiarlas.

Además, resalta la importancia del diálogo entre adolescentes pues “como adolescente te sientes regañado cuando un adulto te habla sobre violencia”. Volando Libres sin violencia invita a estar pendiente de sus redes sociales para tener acceso a información, convocatorias, actividades lúdicas y de participación.- Daniela Carrillo Bracamonte, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Yucatán

