Niño muere ahogado en una fosa séptica en Valladolid

TESOCO, Valladolid.- Un menor de cuatro años, a quién le dicen “Dzuli”, se cayó en una fosa séptica que estaba en el patio de su casa en esta comunidad y perdió la vida ahogado, de tal modo que cuando se dieron cuenta sus padres, el pequeño ya no respiraba.

Estaba jugando y se resbaló

De acuerdo con información obtenida en la comunidad, alrededor de las dos de la tarde, el pequeño jugaba alrededor de la fosa que se mantenía destapada, debido a que sus padres ahí tiraban el agua de nixtamal, luego de hacer tortillas para vender, ya que el predio funciona como molino y tortillería, cuando de pronto resbaló y cayó.

Sus padres, cuyos nombres son fueron proporcionados en la comunidad, incluso si por sus vecinos, no se percataron, hasta que minutos después cuando lo empezaron a buscar y se dieron cuenta que estaba dentro de la fosa con llena de agua de nixtamal, pero ya estaba muerto.

Intentaron auxiliarlo

Uno de los familiares pensando que aún estaba con vida se metió a rescatarlo, pero ya no se pudo hacer nada, sin embargo pidieron apoyo de la comisaría y de ahí se llamó a la ambulancia de la Policía Municipal, cuyos paramédicos al llegar se dieron cuenta que el pequeño ya estaba muerto y no se podía hacer nada.

Poco tiempo en la comunidad

Los mismos vecinos señalan que casi no conocen a la familia, debido a que apenas hace unos meses se pasaron a vivir en predio que adquirieron y pusieron su negocio que funciona como molino y tortillería.

El hecho consternó a los vecinos ya que según ellos siembre observaban al pequeño jugar en la calle, pero casi no hablaban con sus padres debido a que no los conocen bien, sobre todo porque la madre es de origen chiapaneca y casi no son de hablar con la gente, por tal motivo no conocen el nombre del pequeño.

Sin dar información

Por cierto en el momento de tomar fotos, salió un sujeto de la casa y se dirigió a unos niños y les dijo “ no den información a nadie”, para luego meterse de nuevo en la vivienda.

Agentes de la Policía Municipal permanecieron en el lugar hasta que arribó personal de la Policía Estatal Investigadora, del Ministerio Público y Peritos. Sin embargo hasta las cuatro de la tarde, éstos no habían llegado.- Juan Antonio Osorio

