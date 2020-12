Niños aprenden a cuidarse

Hacen actividad sobre cómo evitar accidentes en casa

SITILPECH.— Personal del Jardín de Niños “Kukulcán”, en coordinación con la Misión Cultural número 17, impartió un ejercicio virtual de primeros auxilios.

En el ejercicio que se efectuó para los menores también se buscó involucrar a los padres de familia, a fin de crear la cultura de la prevención, ya que en el hogar se puede tener múltiples accidentes.

Algunos alumnos y papás elaboraron carteles, en tanto otros plasmaron sus ideas en vídeos y en cuadernos.

Se exhortó a los niños a no jugar con la plancha caliente, no patinar en espacios pequeños y mojados, evitar jugar mucho tiempo videojuegos, no acercarse al fuego, no tocar enchufes de luz, manejar la bicicleta con cuidado y respetar señales de tránsito. La actividad también tuvo como fin que los padres de familia estén al pendiente de sus hijos para evitar accidentes.— josé pech ku