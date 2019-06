Niños en alto peligro

Opinan: la Policía debe multar por no portar el casco

IZAMAL.— En esta ciudad ya es común llevar a niños sin casco de protección a bordo de las motos, con el consiguiente riesgo de que el menor sufra lesiones graves en caso de un accidente.

Para algunos, esa práctica no representa peligro alguno porque, dice, es solo un momento de paseo con el menor de edad.

Pero para otros los menores van sin protección y, aunque solo sea que los lleven de la escuela de preescolar o primaria a la casa, corren el riesgo de que la moto derrape o sea impactada y el niño, por no portar casco de seguridad, sufra lesiones graves.

“Es peligroso que un niño o niña esté sin casco en una moto cuando circulan porque para un accidente no se tiene hora, desgraciadamente; el grande a se defiende y el menor, por lo mismo que es chico, no sabe y pues solamente es lo peor para él o ella”, expresa Juan Fernando Itzá.

“Creo que falta más cultura vial porque, aunque vemos que el casco es obligatorio, no se le hace caso, porque tal vez vemos que es fácil el asunto en Izamal y no se sanciona a nadie por no portar el casco, destaca a su vez Carlos Chan.

“Se tiene que hacer una concientización muy grande y que la Policía aplique las multas”, añade.

En esta ciudad va en aumento la cifra de motos.

La mayoría de esos vehículos se vende a crédito.

Hay familias que tienen hasta dos motos.

Al menos en una hora, de 8 a 9 de la mañana, se contó unas 120 motos estacionadas en varios sectores del centro de la ciudad.— J.C.P.K.