No a los excesos

“Evitemos fiestas masivas”, pide el alcalde de Tekax

TEKAX.— El alcalde Diego Ávila Romero, acompañado de otros funcionarios de la Comuna, realizó el encendido del árbol navideño, que está instalado en el parque principal de la ciudad.

Se realizó un breve festival navideño que fue encabezado por “Santa Claus” y que se transmitió a través de la página de Facebook del Ayuntamiento.

“Son fechas de unión familiar, pero por la contingencia que actualmente vivimos hay que seguir con las medidas de precaución”, destacó el primer edil durante su mensaje al público.

El árbol comenzó a ser instalado desde la semana pasada, hasta que el pasado sábado por la noche se realizó su encendido. Ávila Romero, acompañado de su familia, y otros funcionarios estuvieron en ese acto, que dejó el centro de la ciudad colorido con el espíritu navideño.

Mensaje

“Debemos continuar con los cuidados de salud como la sana distancia y el correcto lavado de manos.

“Entendemos que estos días es cuando la familia se reúne, nada más pedimos que sea todo con cuidado y evitemos fiestas masivas, no bajemos la guardia para que no sigan subiendo los contagios en nuestra ciudad, por lo contrario, sigamos con los cuidados necesarios. No seamos irresponsables, cuidemos a nuestras familias”, expresó el primer edil.— Arnulfo Peraza Rodríguez.