No a reapertura de playas

Sugieren a los meridanos que se queden en casa

PROGRESO.— Las playas deben quedar cerradas durante todo el verano, no hay por qué exponer la salud de los habitantes de esta ciudad y de las comisarías; abrirlas sería propiciar que se dispare el coronavirus en este puerto, señala Frank García Gómez, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal.

Frank García, quien también es presidente del comisariado ejidal de este puerto, recuerda que en el municipio hay 50 casos confirmados de coronavirus de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud, y considera que abrir las playas sería propiciar que se dispare el Covid-19, que haya más contagios en esta ciudad y comisarías.

El comerciante señala que hay que aceptar que la temporada de verano no será igual como la de años anteriores en la que arribaban miles de paseantes que colmaban las playas; en esta ocasión, por la pandemia del coronavirus, no deben arribar paseantes, lo más recomendable es que todos se queden en sus casas, “que no vengan al puerto, que no se expongan ni expongan a los habitantes”.

En Mérida, agregó, es donde hay más casos de coronavirus, así que los meridanos son los que menos deben salir de su ciudad, que se queden en sus casas; los temporadistas que están llegando pueden estar contagiados y no lo saben, y al acudir a los comercios de la ciudad y puertos pueden contagiar a los habitantes.

En definitiva, señala Frank García, no se debe promover la reapertura de las playas, sino apoyar a que permanezcan cerradas todo el verano, todo el tiempo que sea necesario, que podría ser todo lo que resta del año.

“Playas y malecón deben quedar cerradas por tiempo indefinido para evitar aglomeraciones y que lleguen no solo meridanos sino paseantes del interior del estado y otras ciudades. La medida debe estar vigente hasta que los casos de coronavirus disminuyan”.

En opinión de Frank García, en los períodos vacacionales, la mayoría de los paseantes que llegan al puerto traen sus alimentos y refrescos, en el puerto compran bebidas alcohólicas, buscan las playas, dejan mucha basura, aunque también dejan derrama económica, pero solo que ahora la situación es crítica por el aumento del coronavirus.

También señaló que las ventas en el mercado municipal se han desplomado, ya cerraron numerosos locatarios por falta de recursos, hay poca clientela por el Covid-19.

Comenta que si no hay control, si los temporadistas salen de sus casas de playa y acuden a los comercios, podría ser que en esta ciudad haya más contagios, por eso considera que de entrada las playas deben quedar cerradas y esperar que la situación del Covid-19 mejore.

Mencionó que el Ayuntamiento, el alcalde Julián Zacarías Curi, están llevando bien el caso del coronavirus, las medidas que se adoptaron desde que se declaró la alerta en marzo han funcionado, sobre todo el cierre del malecón, playas, la restricción en la venta de cerveza, mantener cerradas las marinas turísticas, todo eso tiene resultados, aunque hay 50 casos y cinco defunciones, por eso hay que evitar que haya más contagios y más muertes, la solución es que las playas y malecón sigan cerrados, porque primero está la salud de los habitantes.

En este puerto de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud de Yucatán y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, hay 50 casos confirmados, de los cuales siete se registraron el viernes, lo que causó alerta y preocupación entre los habitantes.

La información general de la Secretaría de Salud Federal señala que hasta el viernes pasado, en el municipio de Progreso había 50 casos confirmados, 65 negativos, seis sospechosos, cinco defunciones. De los 50 casos positivos, 25 ya se recuperaron y 14 están activos.

De los 50 casos confirmados 66.67 por ciento son mujeres, 33.33 por ciento son hombres. El 50 por ciento de los pacientes padece obesidad; 16.67 por ciento diabetes; 16.67% asma y 16.67 otros padecimientos.— GABINO TZEC VALLE