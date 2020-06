No afectará a los jóvenes de Conafe “Aprende en casa”

TIZIMÍN.— El programa “Aprende en casa”, que aplican las autoridades educativas, no afectará a los estudiantes de las zonas rurales que atienden instructores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), afirmó en entrevista el coordinador regional de este organismo gubernamental, Amílcar Cel Canul.

El funcionario indicó que son alrededor de 687, de los niveles preescolar, primaria y secundaria de 47 comisarías de Tizimín y Buctzotz, así como San Juan del Río, perteneciente a Panabá.

Afirmó que los maestros están pendientes de los alumnos a través de WhatsApp, que permite la comunicación con los estudiantes durante esta epidemia.

Las calificaciones de los alumnos se capturaron en el sistema y actualmente están en la última entrega, con lo que prácticamente concluye el presente ciclo escolar.

Los egresados recibirán sus certificados para que puedan continuar con su preparación en el siguiente curso escolar.

La emergencia sanitaria impide que los líderes comunitarios tengan una capacitación presencial antes de recibir a sus alumnos de la comunidad que se les asignó, por lo que será de manera virtual.

Cupo

Los interesados en ser parte de este equipo de trabajo aún pueden inscribirse en la página del Conafe y por su servicio ganarán 3 mil 600 pesos al mes.

Al concluir tendrán tres años de beca y cobrarán la misma cantidad para que continúe su educación superior.

Agregó que la única afectación que han detectado es que no han podido registrar a los niños que tomarán clases en el siguiente curso escolar, pero no representa impedimento para que no estudien, pues pueden iniciar con cuadernillos en tanto se gestiona su material escolar.— Isauro chi díaz