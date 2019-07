No al pago de una multa

Hoy, sesión del Cabildo en San Felipe por un lío

TIZIMÍN.— Regidores de oposición votarán en contra de pagar una multa interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al Ayuntamiento de San Felipe por los delitos ambientales dentro del Área Natural Protegida, se informó ayer.

Como se recordará, desde octubre de 2018 salieron a relucir las denuncias públicas y formales por las actividades de derribo de manglar y relleno de humedal en los alrededores del puerto de San Felipe.

Según un comunicado que envió la Profepa en noviembre del 2018, las acusaciones y denuncias penales apuntaron al síndico Felipe Antonio Marrufo López.

Inspectores federales y agentes de la PGR realizaron varios operativos de inspección en la zona dañada y se siguió un proceso legal. Hoy, tras varios meses, el Ayuntamiento pretende que los regidores sean quienes paguen la multa interpuesta por la Profepa. Inclusive en la sesión extraordinaria de Cabildo que se celebrará hoy lunes a las 7 de la noche, entre otros puntos se someterá a votación y aprobación que cada regidor pague la cantidad de 3 mil pesos para cubrir el costo de los amparos por la multa de la Profepa.

Los ediles de oposición Guadalupe Marrufo Pool y Alejandro Avilés Batum serán quienes mantendrán su postura en contra. “Nosotros no tenemos nada que ver, no hemos hecho nada, ¿por qué tenemos que pagar algo que no es responsabilidad nuestra” expresó la edil Lupita Marrufo.

“El síndico Felipe Marrufo mandó a efectuar los cortes, no nosotros, son daños que ellos ocasionaron”.

La edil panista indica que de presionarles y descontarles de su sueldo tomarán medidas al respecto.

Aunque dice que es probable que algunos ediles sí aprueben el pago.

Incluso señala que desde el último altercado que tuvo con el síndico expuso su caso con la alcaldesa Juana Baltazar Santos, pero tal parece que ella no se mete en los asuntos.— Wendy Aracelly Ucán Chan