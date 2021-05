No alcanzan vacuna: peregrinan por dosis en Progreso y hasta a Kanasín

PROGRESO.— Unos 200 o 300 habitantes de 50 a 59 años de edad que residen en el municipio se quedaron sin ser vacunados contra el Covid-19 porque las dosis se agotaron en la escuela secundarias Carlos Marx y el Centro de Atención Múltiple CAM) 5, ambos en esta ciudad.

Las inyecciones resultaron insuficientes debido a que ayer viernes, último día de la vacunación, llegaron al puerto numerosos meridanos, quienes con comprobante domiciliario en la mano afirmaron que viven en esta ciudad, pero por la pandemia del Covid-19 no pudieron realizar cambio de domicilio.

Poco más de 100 meridanos formaron larga fila en el CAM 5. Primero estuvieron en la Carlos Marx y de ahí los remitieron al CAM, donde durante toda la mañana hubo vacunas, pero se agotaron a las 2 de la tarde.

En la escuela, a las 10 a.m. se informó a las personas que esperaban entrar que ya no había inyecciones, les dieron fichas y los enviaron al CAM 5, donde la vacunación comenzó a las 8 horas en orden y sin aglomeraciones, pero a las 10:30 arribaron numerosas personas, en su mayoría meridanos, en autos y camionetas.

Para las 11:30 a.m., debido a las aglomeraciones de personas, hubo desorganización y confusión. Los servidores de la nación trataron de poner orden y policías municipales intervinieron para que meridanos y lugareños sean atendidos.

Los meridanos presentaron comprobantes domiciliarios y, tras esperar un rato, se les permitió entrar.

A los progreseños los atendieron más rápido con solo presentar su credencial de elector, pero conforme pasaban las horas llegaban más personas al CAM No. 5.

A Margarita Mena Chan, vecina de Flamboyanes, cuando llegó a la entrada de la Carlos Marx le dijeron que ya no había vacunas, le dieron una ficha y la mandaron a Kanasín, pero se enteró que en el CAM vacunaban, fue ahí y vio la larga fila.

A punto de desmayarse porque no había desayunado, comió un plátano que una vecina le regaló. Dijo que el lunes y martes acudió a la Carlos Marx, pero no la vacunaron, retornó ayer y se encontró con que ya no hay inyecciones, así que lo más seguro, dijo, es que no la vacunen.— G.T.V.

De un vistazo

El caso de una pareja

Un hombre y una mujer, con uniforme de Cruz Ámbar llegaron al CAM, dijeron estar comisionados en Progreso y pidieron ser vacunados. Les dijeron que esperen a que analicen su caso. Eso no les pareció a progreseños porque hasta donde saben Cruz Ámbar no tiene actividad en la ciudad.

Enviados a Kanasín

En la Carlos Marx hasta las 12:30 horas llegaban meridanos y progreseños, les dieron fichas y los mandaron al Centro de Salud de Kanásín, donde según servidores de la nación, sí hay suficientes vacunas.

En el último día

En el CAM 5 las vacunas se agotaron a las 2 de la tarde y aún acudían vecinos de la ciudad de Progreso que dejaron para el último día para acudir a vacunarse contra el Covid-19.

Acudieron después del trabajo

Vecinos que se vacunaron ayer viernes comentaron que muchas personas de 50 a 59 años trabajan por las mañanas y por eso hasta que salen de sus labores acuden a los módulos, pero ya no alcanzaron ser vacunados, estimaron que unos 200 o 300 vecinos del municipio no recibieron las inyecciones.