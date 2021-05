No beneficia a taxistas

El fin del toque de queda no les trae más viajeros

PROGRESO.— Para los taxistas de la ruta Progreso-Mérida, la apertura total del tránsito vehicular y la reactivación de más actividades aún no los beneficia porque las clases todavía no se reanudan, expresó ayer Javier Carvajal García, secretario general del Frente Único de Taxistas, Choferes, Camioneros y Similares del Municipio de Progreso.

A partir de hoy jueves, anunció el lunes el gobierno estatal, se elimina la restricción a la movilidad, o sea, se puede transitar las 24 horas del día, y todos los negocios pueden operar sin restricción de horario, excepto los restaurantes, que pueden abrir hasta la medianoche.

Sin embargo, Carvajal García dijo que los taxis de la ruta Mérida-Progreso siguen trabajando hasta las 8 de la noche, porque a esa hora cierran los comercios.

“Después de las 8 de la noche ya no hay pasajeros que viajen de Progreso a Mérida y tampoco para retornar al puerto desde la ciudad capital, así que desde esa hora los taxis colectivos dejan de circular, así será durante este mes, junio y el verano”, afirmó.

Indicó que los taxistas no están muy optimistas con la reapertura de las actividades, ya que mientras las clases no se reanuden, el pasaje no aumentará, solo viajan los que trabajan; los estudiantes siguen en sus casas tomando clases por internet o TV.

Agregó que los taxistas abrigan un poco de esperanza en que en el verano mejore la cifra de pasajeros, en especial los fines de semana, pero consideró que la crisis económica sigue golpeando a mucha gente.

Destacó que en los taxis colectivos viajan 11 pasajeros, el número no aumentó con la apertura al tránsito.

A las 4:30 de la madrugada sale el primer viaje y el último, a las 8 p.m.— G.T.V.

De un vistazo

Inversiones perdidas

Javier Carvajal García, secretario general del Frente Único de Taxistas, dijo que hay comercios que cerraron por la pandemia y no reabrieron.

Hundidos en deudas

Indicó que numerosas personas tienen muchas deudas.

Larga recuperación

A los taxistas les llevará un año más recuperarse, están muy golpeados con las alzas de combustible y refacciones.