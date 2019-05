No cederán en vigilancia

Retenes contra los mototaxistas seguirán en Peto

PETO.— El alcalde Édgar Calderón Sosa informó que los operativos para detectar a los mototaxistas sin permiso actualizado continuarán porque ese acuerdo se tomó con los prestadores de ese servicio establecidos.

Señaló que el pasado sábado personas identificadas con un grupo político intentaron hacer una protesta por los vehículos retenidos, pero no hubo respuesta de los mototaxistas, por eso las cosas no pasaron a más.

“Estos operativos seguirán en marcha porque tenemos el compromiso de hacer que se cumpla la ley; no queremos más accidentes, por eso estamos regularizando el servicio”, puntualizó.

“Lamentablemente ninguna autoridad había querido regularizar el funcionamiento de los mototaxis, pero en esta ocasión veremos que se aplique la ley para evitar otros accidentes donde haya pérdidas humanas, pues en los últimos meses tres personas perdieron la vida en percances viales donde se vieron involucrados mototaxis”, abundó.

Con respecto a los mototaxistas que fueron detenidos el pasado sábado, el primer edil dijo que se les informó que podrán recuperar sus vehículos sin pagar multa, pero tienen que regularizarse; es decir, que cumplan con todos los requisitos que se les pidió para que se les renueven sus permisos.

“En el caso de los que no están afiliados a alguna de las cuatro agrupaciones se les dará la oportunidad para hacerlo. Ya se habló con los delegados y ellos han informado que tienen espacios disponibles porque no han completado el número de afiliados con los que pueden contar cada una de la agrupaciones, por lo tanto, los que deseen integrarse a alguna de estas organizaciones pueden acercarse con sus dirigentes para que sepan cuáles son los requisitos que les piden, a fin de que puedan obtener los permisos para trabajar”.

Recordó que anteriormente había personas que tenían hasta siete mototaxis que daban a rentar, pues los propietarios no se dedicaban a esta actividad por necesidad, sino por negocio.

“Ahora habrá más controles y solo pueden tener un mototaxi y tampoco lo van a poder dar a rentar y solo dos personas pueden conducir la unidad: el dueño y familiar que haya elegido el propietario”.

Señaló que por unos días se suspendieron los retenes en lo que les dan tiempo a los mototaxistas que no han sacado sus licencias de conducir, pero en los próximos días se reinstalarán estos puntos de revisión.

“Una vez que veamos que ya no hay más interesados en tramitar sus licencias de conducir, daremos por hecho que ya todos hicieron ese trámite y de nuevo se instalarán los retenes”.— Miguel Ángel Moo Góngora

Sin pretextos

“Estamos apoyando a los mototaxistas que no tengan licencia de conducir, incluso les ofrecemos el 50% de descuento del costo del permiso, además de que se les brinda el traslado a Mérida para que realicen el trámite. Ya no habrá pretexto para no hacerlo”, dijo el alcalde Édgar Calderón Sosa.