No creen que obliguen a detener una obra

Al ser federal, el juez se doblegaría, dicen en Valladolid

VALLADOLID.— A pesar que un juez federal ordenó la suspensión de la obra que se realiza en el parador del cenote Zací, el proyecto sigue su curso de manera normal: ayer martes se observó la demolición de parte de la barda perimetral que está por el lado de la calle 39 con 36, además que el pasado sábado se reportó que una maquinaria se hundió poco más de lo esperado porque al parecer perforó parte de una cueva.

Hace varios días publicamos que el ex regidor Alberto Pool Poot promovió un amparo ante un Juez de Distrito, debido a que se considera que el proyecto afecta el medio ambiente del parador turístico, sobre todo se contamina el cuerpo de agua. La autoridad federal se lo concedió y ordenó la suspensión de la obra.

Desacato

Sin embargo las autoridades, además de no hacer caso y caer en desacato, respondieron que no se está llevando al cabo ninguna obra en el cenote.

El ex regidor, envió evidencias como videos e imágenes de la obra que se lleva al cabo, pero aun así no se ha procedido en consecuencia.

El pasado fin de semana, el ex regidor reportó que una maquinaria pesada realiza trabajos de perforación en una zona cercana a la bóveda del cuerpo de agua y según dijo se hundió más de la cuenta la parte donde se llevaba a cabo el trabajo, por lo que acudieron a ver lo que estaba pasando y al parecer perforaron parte de una cueva, cuya entrada está en una de las paredes que rodean el espejo del agua del cenote.

El ex regidor comentó que también lo presentaría como prueba de lo que se está haciendo en el cenote, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto, aunque reconoció que quizá no hagan caso, tomando en cuenta que es una dependencia federal la que lleva al cabo el trabajo, bastará una llamada para que el juez primero encargado del caso no proceda.

Mientras tanto los trabajadores se dieron a la tarea de demoler ayer martes parte de la barda perimetral que rodea el parador, justamente en donde se encuentra un cerro y están las letras de colores del cenote Zací.

Para poder llevar al cabo estos trabajos se cerró la calle 36 entre 37 y 39 para que la maquinaria pueda trabajar sin problema, pero afectando el tránsito vehicular de ese lugar, lo cual causó un serio problema para los conductores que no pudieron circular por ese sector, por lo que se vieron en la necesidad de llegar hasta el centro para continuar hacia el barrio de Santa Lucía.— Juan Antonio Osorio Osorno