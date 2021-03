No cumplen a los ejidatarios de Izamal

Advierten posibles protestas por falta de indemnización

IZAMAL.— En un costado del campo de fútbol Yaxché de la colonia del mismo nombre, se supo de fuentes extraoficiales que un funcionario del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto de tren maya en la región, se reunió con ejidatarios.

Al llegar, se logró identificar a Fredy Basulto, quien invitó al jefe supremo, José Elías Canché Pisté, (a) Tony Canché, a filmar un vídeo en el que se hable de los beneficios que traerá el proyecto turístico.

Sin embargo, Canché Pisté se negó porque considera que en estos momentos no se cumple la propuesta inicial de que las negociaciones sean directamente con los ejidatarios y no con la autoridad ejidal que tiene una impugnación en la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional.

Canché Pisté estuvo acompañado por la gobernadora maya, Ignacia Margarita Sansores Barroso, y los ejidatarios Octaviano Matú y Santos Ramón Pérez Ojeda.

En la reunión también se tocó el tema de la indemnización a los ejidatarios de Cuauhtémoc y Xanabá.

Según datos recabados, el funcionario de Fonatur minimizó la nota publicada “Terrenos para el tren maya serán expropiados”, en la que Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, representante legal de la empresa ByA Barrientos y Asociados S.A. de C.V., realiza precisiones sobre la nota publicada el 10 de enero “Si no nos pagan que el tren pase en el aire”.

En dicha nota, ejidatarios se quejan de la falta de una indemnización por la enajenación de los terrenos ejidales por donde pasará el tren, de un acuerdo que tuvieron con Rodolfo Antonio Galindo Pérez, coordinador operativo de la empresa.

El representante legal mencionó que “las tierras de uso común no serán afectadas, que no se trata de una enajenación y que en su caso sería un procedimiento para que se realice una expropiación por conducto de un decreto (presidencial)”.

“El funcionario afirmó que la nota fue tergiversada y que no habrá expropiación de tierras y sí se indemnizará a los ejidatarios. También le preguntamos por la gente que está brechando por donde supuestamente pasará el tren maya, ya que se debe tener permiso de los ejidatarios”, señaló la gobernadora maya.

“No estamos en contra del tren maya, sino de que las cosas se hagan a espaldas de los campesinos”, explicó Canché Pisté.

“Vamos a averiguar si el INAH o Fonatur contrataron gente para brechar el lugar por donde pasará el tren y tengan por seguro que nos vamos a plantar con la gente responsable de contratar a los empleados”, agregó.

“Según el funcionario de Fonatur, Barrientos y Asociados no sabe qué dependencia o instituto contrató a la gente, cosa que no creemos. También nos dijo que debe haber una anuencia para que se entre a la limpieza de la brecha y trabajos en su caso ¿y quién dio la anuencia si no hay comisario ejidal? no están respetando que un juez haya suspendido provisionalmente el proyecto. Entonces, si no respetan eso, menos van a cumplirle a los ejidatarios”, precisó.

Advirtieron que realizarían manifestaciones si no se cumple con la indemnización a los ejidatarios.— josé candelario pech ku