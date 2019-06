No dan la talla ni la altura

Sigue la búsqueda de personal para la Guardia Nacional

VALLADOLID.— A pesar de las reiteradas convocatorias que hace el Ejército para contratar a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad para formar parte de la Guardia Nacional, según informes obtenidos la respuesta ha sido buena, pero lamentablemente un gran número de los interesados no pasa las pruebas que les aplican, sobre todo los de peso y talla, el físico y el psicométrico.

Hace tres días se solicitó al departamento de Comunicación de la 32a. Zona Militar, incluso vía telefónica se hizo lo mismo en el XX Regimiento de Caballería Motorizado respecto al número de aspirantes, los rechazados y los motivos, pero hasta ayer no se había obtenido respuesta.

De acuerdo con información recabada, hay buena respuesta de los aspirantes quienes presentan los documentos que se les solicita como requisitos, sin embargo en el caso de la verificación de la edad, el peso y la talla de cada quien, no concuerda, pues hay quienes se pasan del peso y no son aceptados, o no aprueban la fase física de los exámenes que se les hace.

En este sentido el Ejército ha sido muy estricto, ya que por el tipo de trabajo que realizarían no son aptos para el cargo, de modo que simplemente los rechazan, lo que desanima a los aspirantes para no acudir.

Por las opiniones de los que han acudido a presentar sus pruebas, otros desisten porque anticipan que no serán aceptados, motivo por el cual, el Ejército mantiene abierta la convocatoria a los jóvenes para registrarse en las fuerzas castrenses para ser parte de la Guardia Nacional.

Entre otros requisitos que se exigen son no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policiacas, no presentar perforaciones, aplicación de estudios de laboratorio, radiológico, estatura mínima de 1.63 en el caso de los varones y 1.55 en el caso del personal femenino.

En grados de estudios, secundaria, o superior, ser soltero, casado o vivir en concubinato, índice de masa corporal de 18.5 a 27.9. Es en este rubro donde la mayoría de los aspirantes no pasa la prueba, porque casi siempre tienen mayor masa corporal.

Entre la documentación que se exige está la cartilla militar, tres actas de nacimiento reciente, Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial para votar, RFC, comprobante domiciliario y carta de antecedentes no penales o carta de buena conducta.

Para corroborar datos se solicitó hace tres días al departamento de Comunicación de la 32a. Zona Militar información sobre todo lo relacionado a la cantidad de aspirantes que han acudido a solicitar el empleo, así como también los que han sido rechazados y los motivos, pero hasta ahora no se ha tenido respuesta.— Juan Antonio Osorio Osorno