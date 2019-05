No es aberración dar a luz sin saber que se está embarazada

“Se supone que el cuerpo cambia, manifiesta que hay un ser creciendo dentro del vientre de una mujer, bueno al menos yo con 3 embarazos, no creo mucho en esto de ‘no sabia’”; “Jajaja que se lo crea su abuela”, “No creo no se de cuenta imposible”, fueron comentarios de mujeres a la publicación del Diario en Facebook el pasado 28 de abril a la nota de una joven motuleña que dio a luz sin saber que estaba embarazada.

¿Ignorancia?

“Que tan ignorante es?” fue también comentario de una mujer a la nota de una brasileña que se enteró que estaba encinta pocos días antes de dar a luz, en la publicación del Diario en la misma red social el pasado sábado 4.

Lo cierto es que, si bien sorprenden esos casos, los alumbramientos sin tener conocimiento previo de estar embarazada no son del todo extraños y hay vasta información al respecto en línea, e incluso, hace unos años el canal Discovery Fit & Health tuvo una serie al respecto llamada “No sabía que estaba embarazada” (I didn’t know I was pregnant).

Patología

Se trata de una patología denominada “negación del embarazo”, en la que la mujer no tiene conocimiento de su estado, no desarrolla panza o al menos no mucha, sigue teniendo sangrados mensuales o incluso queda embarazada a pesar de consumir anticonceptivos.

En una entrevista realizada en 2014 al doctor Félix Navarro, doctor en salud pública y presidente de la Asociación para el Reconocimiento de la Negación del Embarazo, con sede en la ciudad de Toulouse, Francia, publicada por el diario español ABC, define la “negación del embarazo” como una patología muy particular.

…me extraña que las mujeres estén criticando hay mujeres que se embarazan estando ligada y reglan con ella o sin ella una de ellas soy yo tuve mi bebé nunca deje de reglar tuve mi período durante mi embarazo gracias adiós mi bebé nación bien no medi cuenta por ella no se movía ni panza tuve… Comentario a la nota de la joven madre motuleña

“Se define como el hecho de estar encinta más de tres meses sin tener conciencia de ello. La mayoría las mujeres en esta situación se dan cuenta de su estado al cabo de unos meses (6, 7 u 8 meses), casos en que se habla de negación incompleta, parcial.

“Pero en otros casos la mujer no toma conciencia de su estado hasta el final, realizándose entonces una negación completa, total.

Sin señales típicas

De acuerdo con la publicación, de la autoría de Isabel Miranda, cuando una mujer padece negación del embarazo su cuerpo no da las señales típicas de una gestación.

“El punto quizás más significativo es que su vientre no se dilata o se dilata muy poco. Conozco varios casos de mujeres que, a pocas semanas de dar a luz, estuvieron en la playa o en piscinas con sus familiares y amigos sin que nadie notara nada”, dijo el doctor Navarro. Estas mujeres no engordan, o engordan solo unos pocos kilos. Por dar un ejemplo: se conoce algún caso de mujeres en el Ejército que llevaron su uniforme de combate hasta dar a luz (sin cambiar de talla) aunque este tipo de prenda sea muy poco extensible.

Embarazo críptico o negado

Sobre el tema, el sitio Webconsultas lo define también como embarazo críptico o negado, “una patología reconocida como tal, pero muy peculiar y bastante misteriosa aún, que puede desembocar en situaciones muy dramáticas”.

“Es un trastorno consistente en que estando la mujer embarazada, incluso en un avanzado estado de gestación, no es consciente de ello. No suele manifestar ningún malestar asociado a nivel físico, y ni siquiera los familiares y personas que la rodean perciben su estado. Anula, niega o elimina una realidad que, por diferentes motivos, para ella es impensable. Es decir, realmente se produce una gestación, pero la mujer no es consciente de ello y, al ignorar los cambios de su cuerpo, convierte a su bebé en un auténtico polizón dentro de su organismo, dice la psicóloga perinatal Sabina del Río en una entrevista publicada por el medio digital.

Uno por cada 2,500 embarazos

Entre los datos que aporta Webconsultas, en la entrevista con Sabina del Río, dice que según los estudios hechos al respecto en Alemania y Francia, por cada 2,500 embarazos hay un caso de negación total.

Casos dramáticos

“En los casos más extremos en los que el parto se presenta por sorpresa para las madres, éstas han llegado a abandonar o incluso matar, voluntaria o involuntariamente, a sus bebés; aunque en otros muchos casos, sobre todo en los de negación parcial, las madres suelen afrontar y aceptar mejor la situación y adaptarse al nuevo panorama con mayor facilidad, aunque hay que tener en cuenta los posibles riesgos que supone el que durante meses no hayan llevado ningún control, seguimiento ni cuidado de su embarazo por desconocimiento del mismo.

…Que pena q las mujeres sean las q más crítican, pues aunque no lo crean señoras si puede pasar en mi familia paso y mi familiar jamas supo q estaba embaraza hasta q tuvo dolores de parto, en vez de juzgar mejor investiguen más del tema… Comentario a la nota de la joven madre motuleña

Por su parte, Hola! México en un artículo sobre el tema publicado en febrero pasado, de la autoría de Cristina Soria, dice que para los especialistas en la materia las causas que provocan que una mujer viva un embarazo siendo ajena a su estado siguen siendo una incógnita, aunque continúan investigándolo.

Comentarios a la nota de la joven madre motuleña.- Facebook

“Lo que sí pueden asegurar es que las embarazadas que viven una negación de la gestación no sufren por ello en ningún momento del embarazo y que, tras descubrir su estado y asimilarlo recuperan la normalidad en su vida. La mayoría de las teorías acerca de esta patología apuntan a causas psicológicas, pero sin que esto pueda afirmarse con total seguridad.

En adultas y con embarazos anteriores

“Aunque las estadísticas hablan de mujeres jóvenes en su primer embarazo, la negación de éste se produce también en mujeres adultas que ya han tenido hijos con anterioridad. El nivel económico no parece influir en los porcentajes y tampoco el nivel de estudios. Esta patología afecta (aunque poco) a todo tipo de mujeres”.

En este caso estaría la joven madre de Motul, que posterior a su sorpresivo alumbramiento trascendió que ya tiene dos hijos.

Pocas menores de edad

Respecto a las mujeres que pueden presentar este síndrome, el sitio español Ser padres, en un artículo de Bárbara de la Macorra, con datos de la doctora Naima Grangaud, dice que contrario a lo que pudiera pensarse, solo un 45.6% de las mujeres que sufren la negación del embarazo son mujeres solteras; un 52.6% son mujeres casadas o que viven en pareja, tan solo el 1.8% son mujeres que están divorciadas y solo algunas de todas estas mujeres son menores de edad.

“Además, las situaciones socioeconómicas son variadas, aunque aquí los estudios no coinciden: un estudio realizado en Poitiers (Francia) recalca que el nivel educativo de estas mujeres es bajo y, sin embargo, otros estudios de Denain y Valenciennes (ambas localidades francesas) aseguran que provienen de diferentes ámbitos económicos. Según estos estudios estas mujeres han sido madres con anterioridad en un 38% de los casos, llegando hasta un 50% según otras estadísticas”.

Síntomas fisiológicos

En cuanto a las opiniones vertidas en el caso de la joven madre de Motul, en Guiainfantil.com parece estar la respuesta a un lector hombre, que escribió: “32 semanas (emoji de duda) qué pensaba que eran los movimientos fetales? Indigestión?”:

“Para las mujeres que padecen esta enfermedad los movimientos son interpretados como dolores, retortijones”, escribe Sara Cañamero de León, quien se define como matrona.

Puede. ser, mi vecina, no sabía, que estaba, embarazada y cuando le empezo sus cólicos la llevaron al doctor de urgencias, y cuando salió el doctor dijo fue niño. La mamá de mi vecina quedo sorprendida, y le dijo al doctor que creo habia agarrado un microbio en los baños públicos. El niño microbio ya tiene 20 años. Comentario a la nota de la joven madre motuleña

Así las cosas, no estaría de más hacer caso a algunas de las opiniones más sensatas vertidas tras leer las notas de los alumbramientos sorpresivos de Motul y Brasil: informarse antes de opinar sobre el tema.— Hipólito Pacheco Perera