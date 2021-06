“No es juego” el Covid

Piden a la gente ya vacunada que se siga cuidando

PROGRESO.— Ya estamos más protegidos, pero no hay que bajar la guardia, sino continuar aplicando las medidas sanitarias y cuidarse, porque el virus está presente, aún no se va, dijeron habitantes de 50 a 59 años que ayer recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la escuela secundaria Carlos Marx, que se ubica en esta ciudad.

Este colegio es el único lugar donde de ayer al viernes próximo se inmuniza a la gente de 50 a 59 años.

A pesar de ello, ayer la vacunación fue ágil y mejor organizada que cuando se aplicó la primera dosis.

Los vecinos acudieron desde temprano. Se les sugirió que se presenten a la misma hora de su cita de la primera dosis, así que ayer todo transcurrió en orden.

Entre las personas de 50 a 59 años de edad que ya tienen las dos dosis de la vacuna Pfizer está José Betancourt Ávila, vecino de Chicxulub y dueño de permisos de pesca para lanchas ribereñas, quien recordó que en junio del año pasado se contagió de Covid-19, tuvo que ser internado y estuvo en coma inducido durante 45 días.

Betancourt Ávila, conocido como “Chepa”, fue una de las primeras víctimas del Covid-19, logró superarlo, su restablecimiento duró varias semanas hasta que pudo comer y caminar.

Dijo que sabe lo que es el coronavirus, que no es cosa de juego y que por eso, aunque ya está vacunado, hay que cuidarse, no bajar la guardia, seguir con las medidas sanitarias para no contagiar ni contagiarse.

El taxista Javier Carvajal García, a su vez, dijo que ahora los habitantes que, como él, ya tienen las dos dosis de la vacuna están más protegidos, pero eso no quiere decir que no se vayan a contagiar, sino que en caso que se contagien ya no tendrían síntomas muy fuertes.

Opinó que lo mejor es cuidarse, seguir usando el cubreboca, mantener la sana distancia y evitar las concentraciones de personas.

Manuel Sánchez González, regidor y empresario pesquero que ya tiene las dos dosis de la Pfizer, por su parte expresó que no están inmunizados, sino que están con más protección.

Indicó que faltan más habitantes que sean vacunados para que la población esté más segura, que hay mucho avance, la mayoría de los adultos ya recibió la vacuna, pero hay que seguir cuidándose.— Gabino Tzec Valle