No esperaba recibir una ayuda

“Alguien se acordó de nosotros”, dice una adulta mayor

PETO.— “No pensé que alguien me venga a ver, porque desde que comenzó esto de la enfermedad (Covid-19) ninguna persona ha venido aquí en mi casa, hasta le decía a mi esposo que no sabía qué íbamos a hacer porque no tenemos a nadie”, expreso Victoria Bacab, vecina de la colonia San Fernando.

Esto, al recibir anteayer martes una despensa de manos del personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica del Mayab, quienes, como informamos ayer, decidieron ayudar a los más necesitados de la comunidad por la pandemia.

“¿No importa si me acerco a ustedes? No tengo tapabocas, me dijeron que solo tengo que ponerlo cuando salga de mi casa”, comentó Victoria Bacab, adulta mayor, con una sonrisa al salir para recibir el paquete de víveres.

“Nadie nos había venido a ver y mi esposo no puede trabajar, eso hace que todo sea más difícil, la verdad no esperaba que alguien viniera, pero gracias a Dios alguien se acordó de nosotros”, comentó.

Como estaba programado, los docentes también salieron a las calles ayer miércoles para continuar con la entrega de despensas a familias y personas de la tercera edad de esta villa, en solidaridad porque saben que muchos pasan apuros por la crisis sanitaria. En la iniciativa no intervino el Ayuntamiento, como informamos por equivocación.

El rector del plantel, Jaime Ariel Hernández Santos, expresó que un gesto humanitario, por muy pequeño que sea, cuando existe la voluntad, se entrega con el corazón y, en este caso los docentes y administrativos se solidarizaron con las familias necesitadas.

“Hubo buena respuesta de la ciudadanía. Cuando se enteraron que repartíamos despensas para las personas de la tercera edad y de escasos recursos se comunicaron con nosotros para darnos direcciones y nombres de posibles beneficiarios a quienes finalmente visitamos”, comentó Hernández Santos.

El docente agregó que en estos momentos difíciles, lo poco o mucho que se pueda hacer, puede ser la diferencia, “porque de verdad hay muchas familias que están al día y al no poder salir a trabajar ya están pasando dificultades”.

“Los más vulnerables son los de la tercera edad porque muchos no tienen a nadie, hay quienes viven solos y es preocupante su situación”.

Aseguró que la universidad continuará con su compromiso social y seguirán apoyando a las personas más vulnerables de la comunidad.— Miguel Á. Ángel Moo G.