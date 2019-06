“Nos enfermamos más” por falta de servicio en IMSS

IZAMAL.— Usuarios de la Unidad Médica Familiar 31, ubicada en esta ciudad, se quejan de que ahora deben viajar a la clínica de Motul para que les hagan análisis bioquímicos o placas de rayos X y ello les perjudica en su tiempo, dinero y salud.

“Me hice unos análisis y me costaron $400 y no lloro porque lo hicieron, lloro porque tengo que hacer algo que antes se daba en la Unidad (del IMSS en Izamal)”, dice un adulto mayor que pidió no publicar su nombre.

“Hoy hay que viajar a Motul, llevarlo, y si vas ahí no regresas vivo por la larga cola que haces esperando tu turno”, afirma.

“Antes daban o apoyaban con 100 pesos de viáticos; ahora ni eso”, contrasta.

“Esto cambió desde que entró Andrés Manuel (López Obrador a la presidencia del país, el 1 de diciembre de 2018)”, indica.

“No hay cambio”, dice con decepción el entrevistado.

“Nos dieron el apoyo de la pensión, pero nos quitaron servicios de salud: te hacen los análisis, pagas un flete de 600 pesos para llevarlo (las muestras de sangre) a Motul, tu desayuno y todo lo que compres, como agua, galletas, entre otras cosas. Gastas más de $1,000 y te enfermas más”, asegura.

“Estamos muy mal, ¿qué va a pasar con nosotros, los de la tercera edad, si con trabajo andamos? Nos queda mejor el Seguro de Izamal y al mandarnos a Motul nos enfermamos más por los gastos que se hace.

“Fue malo haber votado por Morena en la elección pasada (del 1 de julio de 2018), nos damos cuenta que esta mal lo que nos hacen”, enfatiza el derechohabiente.

En la Unidad Medica Familiar 31, el director de la clínica, Efrén Rubio Sosa, accedió a platicar con el reportero y se le preguntó cuál es el problema al respecto.

Sin embargo, indicó que por normas y acuerdos de la delegación del IMSS en Yucatán, él no puede conceder una entrevista.

Se indicó que Sandra Alcocer, del Departamento de Comunicación Social de la delegación del IMSS, es la autorizada para hablar de algún tema en específico.— José Candelario Pech Ku